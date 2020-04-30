防疫新生活運動 花蓮林管處邀民眾連假走出戶外

五一勞動節連假明天展開，花蓮林管處配合中央啟動「防疫新生活運動」，邀民眾到戶外走一走，不過，轄下育樂場所仍維持入園人數管制，管制人數依園區規模，從500人到2000人不等。

花蓮林管處轄下有池南國家森林園區、大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區、富源國家森林遊樂區、池南國家森林遊樂區等戶外型園區，環境都相當幽靜。林管處邀請民眾在疫情趨緩之際，也能展開防疫新生活，走出戶外，逐步回復日常生活。

林管處表示，中央疫情指揮中心今表示可啟動「防疫新生活運動」，邀請民眾適度從事戶外活動，有益身心健康。不過，疫情雖趨緩但防疫仍不能鬆懈，園區仍會維持人數管制，大農大富平地森林園區2000人；林田山林業文化園區1000人；富源國家森林遊樂區500人；池南國家森林遊樂區500人。

另外，瑞穗生態教育館則因防疫考量持續休館中，預計5月6日恢復開館。

林管處表示，近期將推出多項森林療癒、紓壓活動，相關訊息可上「大農大富平地森林園區」、「林田山林業文化園區」、「瑞穗生態教育館」、「花蓮林區管理處」臉書粉絲專頁查詢。