五一連假防疫 花蓮針對人潮聚集266處大消毒

花蓮縣政府為防範五一連假疫情擴散，規劃今天至5月4日連假期間，針對人潮眾多地點，加強公共場域防疫消毒措施。另針對國家級人潮警示區「花蓮東大門夜市、七星潭風景特定區、新天堂樂園、遠雄海洋公園、怡園渡假村、鯉魚潭（山）觀景台」等6處，連假期間每天定期消毒，維持零確診防疫環境。

花蓮縣環保局表示，防疫消毒大隊針對五一勞動連續假期，預先消毒266處地點，包含花蓮火車前後站、吉安火車站等31處，大型營業場所等43處，人潮聚集處含東大門夜市、太平洋公園、七星潭及各大商圈等91處；學校及民眾洽公處含轄區活動中心、學校、村里辦公處所等73處，及公園、特定觀光景點、廣場等28處。

環保局指出，人潮警示區中的東大門夜市、七星潭風景區會由清潔隊負責消毒，鯉魚潭（山）觀景台由花東縱谷國家管理處負責，其餘3處由各業者每天消毒，環保局會督導業者確實消毒。

消毒區域主要以戶外公共區域攤販周邊、公廁、遊樂設施、水溝、把手等遊客容易碰觸地方。環保局表示，各攤商、業者於營業期間，若顧客人數眾多且頻繁出入，可適度提高消毒頻率，保障民眾安全。