快訊

打卡5熱點暗藏殺機 怎樣避疫當網美又保命？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭短耳掛瑕疪口罩明恢復換發 用過的口罩請別再來

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
志工一一檢查口罩，被換下來的口罩數量多達數十萬片要被全數銷毀，感到可惜。 圖／衛生局提供
志工一一檢查口罩，被換下來的口罩數量多達數十萬片要被全數銷毀，感到可惜。 圖／衛生局提供

宜蘭近來出現很多實名制短耳掛口罩，戴起來耳朵痛，民怨不斷。各衛生所於27日及28日提供換貨服務時，竟有人拿用過的口罩來換，不給換就破口大罵，換罩因中央供貨問題喊停2天後，明天起恢復換發；但這次採取實名制，請帶身分證過卡，每次最多18片。

第二波換罩作業明天上午9點同步在全縣12個衛生所啟動，為避免重複更換或溢換問題，縣府衛生局與中央協調後採取「實名制」換發，以縣民及長期居住宜蘭為換發對象，民眾必須拿身分證過卡或居住水電證明才能換，每天數量有限，換完為止。

據了解，全縣每天提供近10萬片，大約可持續到下周，這波換完就沒了。

之前有人拿一整盒口罩或上百片口罩來換，這次限制數量。縣衛生局以短耳掛問題起於4月9日到目前最多可購買18片實名制口罩，依此做為此次換罩數量，這次每人最多換發18片，只可以幫忙1人代換。

目前口罩由中央經濟部統一徵調配發，這批有問題的口罩大多配發到宜蘭，其他縣市也有一部分；縣長林姿妙日前向中央反映爭取，原本應是中央執行，但縣府協助中央進行換罩服務，很感謝衛生所人員及志工的辛勞。

縣衛生局特別拜託民眾，千萬別再把用過、明顯沾有口紅或粉味的口罩拿來換；也請大家珍惜資源，如果口罩耳掛不致太短，稍微用鬆緊帶等物品調整還可以使用的話，就請不要換，或把口罩給小孩用，要不然數十萬片汰換下來的口罩不管有無用過都要被銷毀，非常可惜。

能用就儘量用，要不然被換下來的口罩數量多達數十萬片要被全數銷毀，非常可惜。 圖／衛生局提供
能用就儘量用，要不然被換下來的口罩數量多達數十萬片要被全數銷毀，非常可惜。 圖／衛生局提供
民眾不要再把沾了口紅的口罩，拿來換。圖／衛生局提供
民眾不要再把沾了口紅的口罩，拿來換。圖／衛生局提供
衛生局請民眾不要再把用過、沾了粉味的口罩拿來換。圖／衛生局提供
衛生局請民眾不要再把用過、沾了粉味的口罩拿來換。圖／衛生局提供

口罩 衛生所 衛生局

延伸閱讀

口罩開放外銷？ 陳時中：Taiwan can help是現行方向

寄口罩到美國狂卡關！民航局：已協調華航5月6日前送完

傳播妹司機哄抬囤積口罩 賣上萬片發災難財

口罩捐贈助35萬人響應 陳時中：希望響應的人可以更多

相關新聞

宜蘭短耳掛瑕疪口罩明恢復換發 用過的口罩請別再來

宜蘭近來出現很多實名制短耳掛口罩，戴起來耳朵痛，民怨不斷。各衛生所於27日及28日提供換貨服務時，竟有人拿用過的口罩來換...

影／2樓高的大龍貓將出現在宜蘭！抽水站蓋出治水神獸

宜蘭縣五結鄉茅仔寮地區為漥地，每遇豪雨，水患嚴重，縣政府爭取由經濟部水利署全額補助2億5076萬元，興建茅仔寮、二結抽水...

新冠疫情波及菜農 台東縣府籲民眾多買在地蔬菜

受到武漢肺炎影響，台東許多餐廳暫停營業或改採預約訂桌方式，間接造成供應蔬菜的小農，種好的蔬菜沒地方賣，最近鹿野地區農民栽...

五一連假防疫 花蓮針對人潮聚集266處大消毒

花蓮縣政府為防範五一連假疫情擴散，規劃今天至5月4日連假期間，針對人潮眾多地點，加強公共場域防疫消毒措施。另針對國家級人...

勞工紓困貸款今開辦 台東行員忙翻、民眾等翻

因應新冠肺炎疫情衝擊影響，勞動部祭出勞工紓困貸款10萬元方案，今天起開辦，台東幾家銀行上午就湧進不少民眾詢問申辦，但由於...

三鐵花東行 台中東友扶輪社友們玩瘋了

新冠肺炎疫情連續多日零確診，許多人已迫不及待到戶外散心。台中市東友扶輪社友30多人最近就利用零確診期間舉辦了一趟「三鐵花...

疫情影響！ 五一勞動連假 台東住房率低迷

明天五一勞動節連假開始，但因受新冠肺炎疫情影響，台東飯店旅宿住房率平均3至5成，相較去年連假7到8成住房率，確實少很多，...

影／零確診別鬆懈 花蓮市長到傳統市場提醒戴口罩

明天就是五一連假，花蓮市長魏嘉賢今早到傳統市場巡視，提醒到市場採買的消費者不要因為台灣連續零確診就掉以輕心，要繼續維持戴...

影／迎戰五一連假防疫 羅東今天提前啟動示警熱點消毒

因應五一連假，宜蘭縣羅東鎮公所今天起，提早啟動全面強化群聚示警熱點防疫消毒工作，包括明天起連假期間、連假後的5月4日，轉...

花蓮特教學校舊址 打造婦幼園區

花蓮縣府選定花蓮特教學校美崙舊址，打造成「婦幼福利園區」，預計設置婦幼主題館、共學共享空間及戶外家庭遊戲場。縣府社會處表示，將爭取經費整修，預計明年初起逐步開放，連結現有的社福服務中心、親子館、公托家園等，串連成全區婦幼服務網。

愛玩橘／羅東文化工場 天空藝廊漂浮賞景

宜蘭不少特色建築令人驚嘆，其中羅東文化工場有約6層樓、18公尺的高大棚架，遠看像飛船，橫出如懸空的天空藝廊，神祕漂浮，有如藝術品的建築，由建築師黃聲遠領軍「田中央工作群」打造，曾獲台灣建築獎、遠東建築獎等殊榮，也當過金馬獎頒獎會場，是民眾日常休憩空間，也是遊客朝聖景點。

振興部落 池上文健站啟用

台東縣政府打造6處部落亮點文化健康站，池上鄉振興部落亮點文健站昨天啟用，縣長饒慶鈴預告，還有5處將陸續啟用，要讓台東成為全國亮點文健站的模範生。

熱門新聞

全國最年長醫師謝春梅辭世 半個多月前還在看診

很扯！ 高雄這個五一防疫「熱點」已停業很久了

急難紓困發1-3萬 桃竹苗3縣市掛蛋 僅竹市核發4人

影／誇張人潮 上千人湧進台中機場買免稅品特賣

逢新冠疫情反而更旺 彰化高鐵特定區標地得款17億多元

新竹必吃美食？ 老饕狂推「這3樣」：絕不踩雷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。