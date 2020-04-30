宜蘭短耳掛瑕疪口罩明恢復換發 用過的口罩請別再來

宜蘭近來出現很多實名制短耳掛口罩，戴起來耳朵痛，民怨不斷。各衛生所於27日及28日提供換貨服務時，竟有人拿用過的口罩來換，不給換就破口大罵，換罩因中央供貨問題喊停2天後，明天起恢復換發；但這次採取實名制，請帶身分證過卡，每次最多18片。

第二波換罩作業明天上午9點同步在全縣12個衛生所啟動，為避免重複更換或溢換問題，縣府衛生局與中央協調後採取「實名制」換發，以縣民及長期居住宜蘭為換發對象，民眾必須拿身分證過卡或居住水電證明才能換，每天數量有限，換完為止。

據了解，全縣每天提供近10萬片，大約可持續到下周，這波換完就沒了。

之前有人拿一整盒口罩或上百片口罩來換，這次限制數量。縣衛生局以短耳掛問題起於4月9日到目前最多可購買18片實名制口罩，依此做為此次換罩數量，這次每人最多換發18片，只可以幫忙1人代換。

目前口罩由中央經濟部統一徵調配發，這批有問題的口罩大多配發到宜蘭，其他縣市也有一部分；縣長林姿妙日前向中央反映爭取，原本應是中央執行，但縣府協助中央進行換罩服務，很感謝衛生所人員及志工的辛勞。