潤泰蘭崁石礦案 環團高舉標語反對

潤泰精密材料股份有限公司有意在宜蘭縣南澳鄉蘭崁山擴大開採石礦，羅東林區管理處今天召開程序會議，地球公民基金會等單位在會前高舉標語表達反對，盼保護水源和捍衛家園。

地球公民基金會等單位發布聯合新聞稿指出，潤泰蘭崁石礦座落在武荖坑溪與東武荖坑溪中上游，南澳鄉蘭崁山西北方，屬於新城溪、羅東溪、南澳北溪等三大流域集水區之分水嶺，平均坡度超過60%。

民國61年由力霸公司取得礦業權後，幾經轉手，民國98年轉至潤泰精密材料股份有限公司，礦業權面積約108公頃，中間歷經多次展限，最近一次於民國101年通過，期限至121年6月，原核定礦業用地面積約35公頃。

不過，這次申請是要在保安林範圍中新增約9.1公頃礦業用地，並註銷約2.3公頃，申請若核准，總礦業用地面積將達41.9公頃，其中32.1公頃位於水源涵養保安林範圍內，占76.6%。

地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅表示，在水源涵養保安林內採礦，最重要的是需確認採礦對保安林地「涵養水源」功能是否會造成損失，但羅東林管處在過去兩次審查的重點皆放在生態，較缺乏水源涵養功能可能被損害程度的討論。

另外，黃斐悅說，根據業者提供的審查資料中，用整個未開發的保安林面積去計算，稀釋了採礦對於水源涵養的影響，也並未針對水源涵養最關鍵的因素「森林」、「土壤」及「地質結構」提出足夠的實測資料而做出「無影響」的推論，對比採礦現場的破碎地形和植生復育的失敗情況，整分報告的可信度有待商榷。

林務局羅東林區管理處今天召開此案程序會議，地球公民基金會表示，主席最後裁示，羅東林管處會把今天會議內容整理並做成建議內容上簽林務局，而林務局會從政策面、民眾意見與林管處意見做出最後決定。