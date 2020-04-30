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花蓮提供輔具資訊線上看 縮短租借流程

中央社 / 花蓮縣30日電

因應武漢肺炎疫情，由門諾醫院承辦的花蓮縣輔具中心即日起提供線上輔具資訊查詢，也有專人諮詢服務，減少民眾奔波，只需跑一趟就能完成輔具申請。

花蓮縣輔具資源中心指出，去年有上千件輔具租借申請量，因不了解輔具項目，身障者或照顧者往往需要耗時現場選擇，加上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，避免群聚感染，即日起提供線上輔具諮詢。

花蓮輔具資源中心官網可查詢包括輪椅、電動病床、電動代步車及助行器等13項輔具的使用功能、身障補助須符合條件、補助金額等資訊，若需要進一步諮詢，則可透過電話由專員服務。

花蓮輔具資源中心指出，民眾可先在網路上挑選屬意的輔具，再到中心試用、申辦，減少身障者外出停留時間，縮短申辦流程，呼籲民眾善加利用官網資訊。

門諾醫院自民國108年1月起，獲花蓮縣政府委託，承接花蓮縣輔具資源中心業務，提供10大類上百件輔具供租用，也有專業團隊駐點協助民眾選擇適合輔具及到宅維修服務。

身障者 疫情 武漢

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