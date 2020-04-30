森保處健康休閒區 計畫打造宜蘭市區第一座「養生村」

退輔會森林保育處位於宜蘭後火車站與轉運站附近土地，十幾年來受限法規難以開發利用，好不容易在二年前變更為「健康休閒專區」，市區難得有一塊廣達7.17公頃土地，未來如何開發？退輔會今天邀請地方人士舉辦土地活化說明會，與會者建議未來開發方向，要考慮與鐵路高架化建設融合。

森保處正委由縣府興建健康休閒區的道路及排水等公共設施，處長鄭仰生表示，位於校舍路以北、7.17公頃健康休閒專區大致分成三大部分，第一部分3.27公頃鄰近後火車站，委由知名的黃聲遠建築師帶領田中央工群規畫設計，扣除森保處辦公廳舍，有1.48公頃可以開發，未來規畫作為森林與榮民文化館。

健康休閒專區第二部分，面積3.64公頃，其中含0.39公頃商業區，扣除商業區後，規畫作為一處3.25公頃 「養生村」社會住宅，會優先出租給65歲以上長者，另外也優惠服務榮民，將是宜蘭市區第一座養生村。

健康休閒專區第三部分，面積雖然只有0.26公頃，但靠近最熱鬧的宜蘭轉運站與陽大醫院，人潮眾多的交通樞紐，規畫引進民間投資，興建具有森林特色的親子生活館及展銷中心。

今天包括縣府官員、縣議員莊淑如及市長江聰淵等地方人士都出席，近年來後火車站的東區人口不斷成長，健康休閒專區土地幾乎都鄰近東區鐵道附近。與會人士建議，目前正在推進鐵路高架化建設，將增加一處縣政府停靠站，未來森保處的開發也必須考慮配合鐵路高架，才能符合地方需求。