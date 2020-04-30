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勞工紓困貸款今開辦 台東行員忙翻、民眾等翻

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東縣即時報導
因應新冠肺炎疫情衝擊影響，勞動部祭出勞工紓困貸款10萬元方案，今天起開辦，台東幾家銀行上午就湧進不少民眾詢問申辦。記者尤聰光／攝影
因應新冠肺炎疫情衝擊影響，勞動部祭出勞工紓困貸款10萬元方案，今天起開辦，台東幾家銀行上午就湧進不少民眾詢問申辦。記者尤聰光／攝影

因應新冠肺炎疫情衝擊影響，勞動部祭出勞工紓困貸款10萬元方案，今天起開辦，台東幾家銀行上午就湧進不少民眾詢問申辦，但由於申辦實在太踴躍，導致作業流程時間拉長，不僅行員忙翻，民眾也等翻。有人光填寫資料到開戶就花了1個多小時。銀行人員建議，民眾可利用線上申辦可縮短時間。

「辦貸款的人太多了！」一家公營銀行職員說，可能明天銀行開始休息3天，大家都擠在今天辦理，一個早上都沒時間休息，忙到連中午都省去吃飯的時間，手邊申辦資料都沒弄完。另也有銀行表示，服務台放了300張申辦資料，才營業1個多小時，就不夠用，加碼列印。

勞動部祭出勞工紓困貸款10萬元方案，今天起開辦，台東地區包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫等公營行庫，早上9點營業就湧入許多民眾排隊申辦紓困貸款，有民眾甚至遠至長濱及大武開1多小時車程到市區辦理，但由於申辦人數太多，導致作業流程時間拉長，民眾等翻天。

「上了3次廁所，還沒輪到他。」市民張建雄說，他以為半個小時應該可以搞定，哪知辦完了已經快1個半小時，不少人不是忘了帶齊證件，就是新開戶，還有跑錯銀行的，狀況一堆。

銀行人員建議，如果想加速申辦時間，可以利用銀行線上申辦，另有在申辦勞工紓困貸款的銀行開過戶，可直接到該家銀行辦理，這樣就不用再申辦開戶，縮短時間。

勞動部 台東 新冠肺炎

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