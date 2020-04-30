三鐵花東行 台中東友扶輪社友們玩瘋了

新冠肺炎疫情連續多日零確診，許多人已迫不及待到戶外散心。台中市東友扶輪社友30多人最近就利用零確診期間舉辦了一趟「三鐵花東行」大家在3天2兩夜的行程裡，騎著腳踏車暢遊花東，讓參加的社友們開心極了，並期盼明年再次舉辦。

東友扶輪社今年新成立腳踏車委員會，希望藉著騎腳車讓社友們喜愛運動，強健身體。首任主委張啟章雖有腳踏車環島經驗，很希望社友們能積極參與，但因牽涉到要買車和是否有體力的問題，讓他頗為擔心。

後來請教捷安特旅行社，以租用電動腳踏車方式克服了這些問題，大家只需要搭高鐵和台鐵抵達花蓮，就可以租用方式騎腳踏車，而且電動腳踏車騎來毫不費力。

張啟章說，所謂的三鐵，指的是高鐵、台鐵和鐵馬，大家首日搭從台中搭高鐵以及轉乘台鐵抵達瑞穗，當天就騎了40公里，並住宿溫泉飯店；大家洗溫泉、放天燈，隔天再騎腳踏車暢遊花東縱谷，沿途都有捷安特的保母車隨行。晚上住宿台東成功，第3天還了腳踏車即又搭台鐵到左營，再轉乘高鐵返回台中。