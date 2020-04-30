影／打通台東市交通任脈 縣府將闢太平溪右岸河堤道路
台東縣長饒慶鈴任內新政，縣府「台東卑南一路通計畫」，新建太平溪右岸水防道路由新豐里橋一路通往太平橋，全長9.5公里，預計明年底完工，完工後將打通台東市交通任督二脈，台東市區民眾往來東海岸、花東縱谷將更便捷。
饒慶鈴今天上午視察台東卑南一路通計畫推動情形，並聽取縣府建設處處長許瑞貴簡報。許表示，計畫中馬蘭橋上游至南迴鐵路橋間2段右岸堤防改善及河堤道路，總長1.5公里含用地費3.1億元已獲中央核定，目前加速用地取得。
他指出，其中馬蘭橋上游580公尺工程，用地取得進度超前，已完成私有地協議待價購取得，如中央預算後續提前到位，工程目標可望在明年底完成。
許瑞貴說，新豐里橋至中華路豐里橋段，右岸水防道路改善650公尺已辦二次設計地方說明會，並依民眾反應意見修正調整，工程預算3500萬元，預定5月發包，工程預定明年春節前完成。至於康樂橋至第一鐵路橋段全長1.05公里，今年辦理用地取得，預定明年辦理工程。
饒慶鈴指出，縣府治理太平溪改建堤防提升水防道路等級，除確保防洪功能外，更提供民眾便利交通，她上任初即要求建設處極力爭取治理防洪計畫經費，因工程用地費一直是地方沈重負擔，很欣慰日前已收到中央核准撥款公文。
饒慶鈴強調，民眾擔心砂石車、聯結車進入社區危及居民安全，以及擔憂環境噪音等等問題，縣府會透過工程設計來避免居民擔心的事發生。
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