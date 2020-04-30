影／2樓高的大龍貓將出現在宜蘭！抽水站蓋出治水神獸

宜蘭縣五結鄉茅仔寮地區為漥地，每遇豪雨，水患嚴重，縣政府爭取由經濟部水利署全額補助2億5076萬元，興建茅仔寮、二結抽水站及引水渠道等工程，進度超前，預計今年9月完工，但抽水機組已完成安裝，可以在防汛期發揮治水功能了。

特別的是，茅仔寮抽水站的設計造型上，採「神獸治水」的地方傳說，與蘭陽溪畔自行車道等觀光源結合，整座抽水站外觀就是一隻大龍貓，高6公尺，約2層樓高，完工後，不但解決漥地水患，還將成為宜蘭熱門地標新景。

縣政府指出，茅仔寮地區屬於五結排水系統流域，地區地勢低窪，且為堤後排水區，每逢豪雨，經常造成嚴重水患，早期辦理茅仔寮聚落防護及五結抽水站等工程，但遭遇101年蘇拉、104年蘇迪勒及106年卡努颱風，仍發生嚴重水患，造成農田及住家均浸水，除造成不便外，也危及居民生命財產安全。

為此，宜蘭縣政府針對原規劃方案重新檢討，擬定適當可行的解決方案，改善區內水患問題，配合中央「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第一批核定案，加速五結鄉五結排水茅仔寮地區淹水改善治理工作，由經濟部水利署全額補助2億5076萬元興建茅仔寮、二結抽水站及引水渠道等工程。

這項工程去年3月15日啟動，今年9月底就會完工，去年行政院長蘇貞昌視察時，期盼茅仔寮抽水站可在今年汛期前開始運作，縣長林姿妙今天視察，明確表示，目前工程進度已大幅超前。

她指出，茅仔寮抽水站4月下旬完成抽水機組初步安裝作業，主要引水渠道工程一併完成，可提前配合防汛運作，以降低超大豪雨時茅仔寮地區低窪地區易積水或淹水的情形，保障民眾的生命財產安全，免於淹水的恐懼。