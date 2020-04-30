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陽明海洋館秀館史 建築師森山松之助 總統府也出自他手

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
陽明海洋文化藝術館推出建築歷史調查展覽，除展出文獻，還有日本郵船、大阪商船基礎遺構殘件等遺跡。圖／陽明海洋館提供
陽明海洋文化藝術館推出建築歷史調查展覽，除展出文獻，還有日本郵船、大阪商船基礎遺構殘件等遺跡。圖／陽明海洋館提供

基隆市政府推動國門廣場計畫，位在基隆火車站旁的陽明海洋文化藝術館將轉型慢活遊憩場域，費時一年完成館舍建築歷史調查計畫，即日起在館內展出，除展出文獻，還有日本郵船、大阪商船基礎遺構殘件等遺跡，民眾可免費參觀，進一步認識基隆海港的故事。

陽明海洋文化藝術館說，陽明海洋館由日籍建築師森山松之助設計，台北市的總統府也是由他設計。海洋館在1915年（日本大正4年）5月4日落成啟用。

日本殖民台灣期間，基隆港被日本政府視為北台灣重要出入門戶，也是當年總督府要求日本船商定期行駛日本內地往來台灣航線的端點，因此引進近代化「船運、倉儲、鐵道運輸」理念，有系統的進行空間規劃。

基隆港第2期築港工程完成後，日本擁有日本郵船株式會社的「三菱」 、 擁有大阪商船株式會社的「三井」集團， 分別在陽明海洋文化藝術館館舍及廣場設立支店，成為殖民時代見證壟斷經濟政策「官商聯合」體制歷史的空間。

館方表示，基市府在基隆火車站周邊陸續啟動基隆城際轉運中心、新火車站北站廣場、微笑港灣內港步道等計畫，打造新國門。陽明海洋文化藝術館配合提出修復再利用計畫，展開館舍建築歷史調查計畫。

調查內容顯示，陽明海洋文化藝術館自1915年落成至今，使用者皆為具代表性的航商，這棟建築物承載了過去在此工作、生活的前人故事，也是基隆在地唯一由民間維護、活化的歷史館舍，具有基隆海上運輸公共記憶。

館方說，有別於國門其他交通建設喧囂的環境，陽明海洋館舍未來將加強建物承載的回憶，透過海港故事為底蘊，發展基隆港周邊步道歷史場景，結合教育學習與地方特色，凝聚在地共識，為基隆留下歷史記憶。

陽明海洋館建築歷史調查計畫展覽，在海洋館4樓展出到6月11日，每天上午9點到下午5點（周一休館），民眾可在海洋館1樓服務台換證，免費參觀。

基隆港 日本 建築

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