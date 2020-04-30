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疫情影響！ 五一勞動連假 台東住房率低迷
明天五一勞動節連假開始，但因受新冠肺炎疫情影響，台東飯店旅宿住房率平均3至5成，相較去年連假7到8成住房率，確實少很多，甚至不少民宿連續3天沒有客人入住，業者們只求疫情趕快遠離。
凱旋星光酒店董事長李樹奼表示，3天連假，只有明天至周六還有5成住房率，周日就剩下2成不到，和去年幾乎滿房實在差很多，疫情衝擊確實不小，只能咬緊牙關，希望趕快好起來。
富野飯店公關黃慶安指出，溫泉地區飯店目前約3至4成住房率，雖然不比以往盛況，但隨著零確診天數增加，電話詢問度有開始回溫的現象。
不過，相較於市區大飯店，民宿住房率似乎更為低迷，甚至部分民宿沒有客人入住的情形，業者紛紛叫苦連天。市區民宿陳姓老闆表示，這次3天連假只有一天訂房，到6月狀況也很不好。
「郊區或鄉鎮民宿慘字形容。」民宿李姓業者無奈的說，市區稍微有規模或知名的民宿，還有2成左右住房率，但郊區還有鄉鎮民宿沒有人住，尤其在清明連假及海軍染疫事件後，民眾出遊意願降低，影響住房。
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