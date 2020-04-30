影／零確診別鬆懈 花蓮市長到傳統市場提醒戴口罩

明天就是五一連假，花蓮市長魏嘉賢今早到傳統市場巡視，提醒到市場採買的消費者不要因為台灣連續零確診就掉以輕心，要繼續維持戴口罩的習慣，保護自己與他人的安全。

魏嘉賢今天由市場管理所所長邱信都陪同，到重慶市場視察，一早採買民眾不少，絕大多數人都戴上口罩。重慶市場自治會副主委林永豐說，重慶市場有274攤，防疫期間有做隔板，攤商全部戴上口罩，他觀察消費者也有8成會戴口罩採買，只有少數長輩可能因為戴口罩太悶熱而沒有戴口罩。

「北港蒜頭楊記豆干」攤商表示，販售的裸裝食品會放入玻璃櫃，也減少試吃，自己會戴口罩，多洗手，也會提醒採買的民眾，共同防疫。

魏嘉賢說，雖然台灣近來連續零確診，是很好的消息，但不代表沒有無症狀感染者。接下來就是3天連假，希望不要因為零確診，就忘記戴口罩，防疫必須每個人配合，持續做好，才能讓疫情得到更好的控制。