影／迎戰五一連假防疫 羅東今天提前啟動示警熱點消毒

因應五一連假，宜蘭縣羅東鎮公所今天起，提早啟動全面強化群聚示警熱點防疫消毒工作，包括明天起連假期間、連假後的5月4日，轉運站、車站。夜市、商圈等全面消毒。

羅東鎮公所指出，羅東鎮地小人稠，為全面防堵新冠狀病毒傳播，避免連假民眾群聚感染，就示警群聚的熱點區域公共戶外區域連假前後消毒，透過預防性消毒，希望能降低病毒傳播效能。

鎮公所表示，因應行政院環境保護署轉中央流行疫情指揮中心、交通部公布連假人潮較多的五一防群聚示警熱點，由羅東鎮清潔隊即時規畫連假消毒計畫，戶外公共環境加強防疫消毒區域，包括交通場站火車、公車、計程車站場、人潮聚集的夜市與中山公園周邊、中正街商圈暨其他配合疫情需要消毒地點等。

同時，全面強化防疫消毒工作期程排定，避免重蹈清明連假因人潮擁擠造成防疫人員壓力與疫情緊張清況再次發生，消毒期程，今天在羅東客運轉運站、火車站、站前路及站前路北路、站東路、傳藝路的計程車招呼站。

明後天起（5月1日、2日）、5月4日上午8點30分起消毒地區分別為夜市、中山公園、老人館、兒童美語館、計程車招呼站、鎮公所、立體停車場、客運轉運站、火車站、中正街商區等處。

鎮長吳秋齡並提醒民眾，為了自己健康與保護他人請保持社交距離，室內1.5公尺、戶外1公尺，配合戴口罩、常洗手做好自身防護工作，以減少感染風險。