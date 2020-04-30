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因應五一連假 台東鐵花新聚落社交距離管制

中央社 / 台東縣30日電

因應五一連續假期，台東市人潮聚集的鐵花新聚落將實施社交距離管制措施，遊客於室外必須保持1公尺以上距離。

台東縣政府表示，自5月1日起3天連假，鐵花新聚落實施社交距離管制措施，到訪遊客要遵循排隊導引線並以角錐管制遊逛攤商的動線，希望透過一致性規劃，讓大眾能隨時保持排隊時1公尺安全距離，以達防範疫情擴散及保障遊客安全及安心。

台東縣長饒慶鈴表示，鐵花新聚落場域內包含鐵花市集、表演場所及各式賣店3大部分，防疫重點應以避免群聚之熱區為主，鐵花市集及表演場所部分，以防範遊客群聚及保持良好社交距離為目標，縣政府張貼距離標示標線地貼及以角錐規劃一致性動線，以利遊客保持安全距離。

各式賣店因屬封閉場所，採取場所門口擺設立牌告知遊客進入必須保持社交距離，並要求各商家進行自主管理店家內部防疫措施，適度管制來店遊客分流入店。

饒慶鈴表示，因鐵花新聚落是開放式空間，為配合中央流行疫情指揮中心指示，因應五一連假到來鐵花新聚落人流群聚，所以特別於連假期間聘僱保全人員計算遊客量以為管制參考，並於易產生群聚狀態熱區進行勸導分流人群，以符合避免群聚之規範。

饒慶鈴說，連假過後亦將因應疫情及中央防疫措施相關規定，對場域防疫措施採滾動式檢討，以精進防疫效果，達到防疫及營運雙贏局面。

社交距離 連假 疫情

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