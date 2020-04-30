新冠疫情波及菜農 台東縣府籲民眾多買在地蔬菜

受到武漢肺炎影響，台東許多餐廳暫停營業或改採預約訂桌方式，間接造成供應蔬菜的小農，種好的蔬菜沒地方賣，最近鹿野地區農民栽種的無毒青椒進入採收期，就乏人問津。台東縣政府發起縣府相關機關團購，也呼籲台東民眾多買在地蔬菜，幫農民度難關。

58歲鹿野鄉民吳宗榮原在外地打拚，因母親年邁獨居，3年前他回到鹿野鄉瑞豐村陪伴、照顧母親，也嘗試種農作蔬果，維持家中經濟。

吳宗榮種植青椒的面積有三分地，從27日開始採收，一天約有400公斤的收穫量，可以採收到7月左右，往年採購商都是無限量收購，今年卻只願意每天採購90公斤，價格不符成本，血本無歸。他詢問其他農民，情況和他一樣。

台東縣政府農業處長許家豪表示，目前除了鼓勵縣府相關機關踴躍購買，以團購方式，用行動力挺在地農民，也呼籲台東民眾一起購買在地鮮蔬，幫台東小農度過難關。

鹿野地區農會主任鄭玉芳表示，鹿野地區農民種植的無毒青椒又大又清脆，快炒牛、豬肉、豆豉最好吃，有意購買者請洽鹿野地區農會電話（089）581116 。