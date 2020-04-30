因應51連假 台東強化防疫作為
因應51連假，台東南迴熱門景點多良火車站，入口處鄉公所與大武警分局實施防疫宣導及消毒工作。另縣府連假期間在鐵花新聚落實施社交距離管制措施。
鄉公所表示，車站下方入口處，有員警對遊客宣導戴口罩及保持社交距離，車站上方入口處則由公所人員提供消毒，並設置告示牌提醒遊客。
多良火車站，一直是遊客來東部旅遊的景點之一，尤其在南迴森永草埔隧道通車帶動下，自今年初每逢假期，多良車站就湧現人潮，避免疫情擴散，公所與警方合作共同防疫。
縣府交通及觀光發展處表示，51起鐵花新聚落將有安全社交距離管制，除以標線及角錐規劃遊客動線，並於連假期間僱請保全人員計算遊客量，機動啟動分流管制。
呼籲到訪遊客遵循排隊導引線並以角錐管制遊逛攤商的動線，期待透過一致性規劃，讓大眾能隨時保持排隊時1公尺安全距離。
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