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新冠肺炎影響青椒銷售 台東縣府發動團購

中央社 / 台東縣30日電

受到新冠肺炎影響，採購新鮮蔬果力道大不如前，農民栽種的無毒青椒開始採收了卻無人問津。台東縣政府發起縣府相關機關採購，幫農民度難關。

58歲的吳宗榮原本在外地打拚，因為母親年邁獨居、無人陪伴照料，3年前回到鹿野鄉瑞豐村陪伴、照顧母親，也嘗試種植農作蔬果來維持家中經濟。

今年的青椒已經進入採收期，卻沒有人訂購。他詢問其他農民，情況和他一樣。

吳宗榮說，種植青椒的面積有3分地，從27日開始採收，一天大約有400公斤的收穫量，可以採收到7月左右，往年採購商都是無限量收購，今年卻只願意每天採購90公斤，價格不符成本，血本無歸。

鹿野地區農會主任鄭玉芳表示，吳宗榮農友勤勞耕作、認真學習，種植的無毒青椒又大又清脆，快炒牛豬肉、豆鼓最好吃。

台東縣政府農業處長許家豪除了鼓勵縣府相關機關踴躍購買之外，更呼籲台東民眾一起來購買當地鮮蔬。他說，目前縣政府各局處也發動團購方式，用行動力挺在地農民，共度難關。

許家豪表示，鹿野鄉瑞豐村環境優、水質純淨，當天現採現送，肯定吃得美味、健康，有意購買者請洽鹿野地區農會主任鄭玉芳。

農民 台東 獨居

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