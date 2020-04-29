漁業紓困上路 基隆區漁會4千會員僅1千人有資格

為降低疫情對漁民生計衝擊，行政院農委會將基層漁民也納入紓困對象，27日起在各縣市漁會開放申請。市議員張顥瀚今天前往基隆區漁會拜會基隆區漁會，理事長游日興表示，會員有超過4千人，但僅不到1千人有資格申請，實際上並沒有有落實到所有受衝擊的對象，希望中央政府除了補助漁民外，針對船主的部分也能協助。

游日興表示，目前有受補助的對象須符合今年3月31日前有在漁會投保勞保，且目前仍在保，投保薪資2萬4000元以下、107年所得未達課稅標準40萬8000元者，並經漁會檢覈實際從事漁業勞動事實之漁民。

他說，基隆區漁會目前會員有超過4000人，但僅不到1000人有資格申請，尤其資深的漁民根本無法獲得補助，再加上近2、3個月漁民幾乎不能出海，漁民漁工有些屬於分紅制領薪，沒有出海怎麼分紅？另外，針對合法雇傭外籍船員（含中國籍）雖然每人、每月補助1900元、為期3個月，但對雇主來說仍須支付全額薪資，卻毫無收入，實際上仍是沉重負擔。

張顥瀚表示，據目前中央推行的漁業紓困政策，主要針對漁工及外籍移工的補助，但對於船主的部分，雖有漁船紓困貸款利息補貼，不過基隆漁業性質多屬沿海漁業，根本不在補助範圍內，對船主來說毫無幫助。

張顥瀚說，若船主沒有兼營娛樂漁船，或者沒有外籍漁工，也被排除在補助範圍內，依照現階段的疫情趨勢，不可能出船抓魚，每月光支付漁工薪資就要十多萬元，出海就賠錢；且現階段魚價相對差，市場需求大大減少，多數魚貨無法即時銷出，維持生計真的十分困難。