快訊

中和宮廟暗夜惡火 出動68輛消防車趕往搶救

北市下重手！五電影院及好樂迪景美店遭勒令停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漁業紓困上路 基隆區漁會4千會員僅1千人有資格

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
市議員張顥瀚（左）今天前往基隆區漁會拜會基隆區漁會理事長游日興（右）。圖／議員張顥瀚提供
市議員張顥瀚（左）今天前往基隆區漁會拜會基隆區漁會理事長游日興（右）。圖／議員張顥瀚提供

為降低疫情對漁民生計衝擊，行政院農委會將基層漁民也納入紓困對象，27日起在各縣市漁會開放申請。市議員張顥瀚今天前往基隆區漁會拜會基隆區漁會，理事長游日興表示，會員有超過4千人，但僅不到1千人有資格申請，實際上並沒有有落實到所有受衝擊的對象，希望中央政府除了補助漁民外，針對船主的部分也能協助。

游日興表示，目前有受補助的對象須符合今年3月31日前有在漁會投保勞保，且目前仍在保，投保薪資2萬4000元以下、107年所得未達課稅標準40萬8000元者，並經漁會檢覈實際從事漁業勞動事實之漁民。

他說，基隆區漁會目前會員有超過4000人，但僅不到1000人有資格申請，尤其資深的漁民根本無法獲得補助，再加上近2、3個月漁民幾乎不能出海，漁民漁工有些屬於分紅制領薪，沒有出海怎麼分紅？另外，針對合法雇傭外籍船員（含中國籍）雖然每人、每月補助1900元、為期3個月，但對雇主來說仍須支付全額薪資，卻毫無收入，實際上仍是沉重負擔。

張顥瀚表示，據目前中央推行的漁業紓困政策，主要針對漁工及外籍移工的補助，但對於船主的部分，雖有漁船紓困貸款利息補貼，不過基隆漁業性質多屬沿海漁業，根本不在補助範圍內，對船主來說毫無幫助。

張顥瀚說，若船主沒有兼營娛樂漁船，或者沒有外籍漁工，也被排除在補助範圍內，依照現階段的疫情趨勢，不可能出船抓魚，每月光支付漁工薪資就要十多萬元，出海就賠錢；且現階段魚價相對差，市場需求大大減少，多數魚貨無法即時銷出，維持生計真的十分困難。

張顥瀚與漁會提出共同建議，希望中央能將受創嚴重的船主也納入紓困的對象之一，更實際來協助漁民能度過難關。

漁民紓困27日起在各縣市漁會開放申請。圖／議員張顥瀚提供
漁民紓困27日起在各縣市漁會開放申請。圖／議員張顥瀚提供

漁民 基隆 投保薪資

延伸閱讀

基隆在金山溫泉區規畫金包里文教中心 將招商引資5億

基隆市長官邸外女持刀猛砍樹 遭警強制送醫

影／火災警報有響 基隆旅館竄濃煙50多人急疏散

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

相關新聞

漁業紓困上路 基隆區漁會4千會員僅1千人有資格

為降低疫情對漁民生計衝擊，行政院農委會將基層漁民也納入紓困對象，27日起在各縣市漁會開放申請。市議員張顥瀚今天前往基隆區...

五一連假花蓮住房率不佳 縣府再喊「歡迎來玩」

新冠肺炎疫情至今，花蓮保持零確診好成績，不過五一連假花蓮住房率不如以往，縣府今天表態「歡迎遊客來花蓮玩」。縣府發言人張逸...

花蓮縣府受贈眼底攝影機 供偏鄉使用檢查

國際獅子會捐贈4組數位眼底攝影機給花蓮縣衛生局，優先給4個鄉鎮使用，可提升偏鄉糖尿病患的眼部病變檢查率。門諾醫院教學研究...

影／二信學生今穿牛仔丹寧褲 為20年前這個判決站出來

每月4月的最後一個星期三為「國際丹寧日」，鼓勵所有人在這天穿上牛仔褲，支持性別尊重與平等。基隆二信高中今天特別發起「穿丹...

台東首處亮點部落文化健康站啟用 未來還有5處

台東縣政府打造6處部落亮點文化健康站，池上鄉振興部落亮點文化健康站今天啟用，成為全台第一處亮點文健站。縣長饒慶鈴表示，未...

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

基隆八斗子長潭里漁港平浪橋頭旁，最近多了一條可享受無敵海景的自行車道，這是市府推動望海巷海灣整體營造計畫向中央爭取前瞻基...

抗疫100天／台東稻米訂單逆勢成長 搶進國外網購市場

新冠肺炎疫情延燒全球，也衝擊國內各行各業，不過，每天吃的「稻米」卻逆勢成長，尤其台東生產的優質米，更受國內外青睞，從疫情...

疫情百日網購夯？團購海鮮業者：上班族不敢聚團購反少

因為疫情影響，網路宅配外送的部分生意變好，但海鮮團購業者陳信助說，其實也要看賣什麼，個人購買的宅配確實有增加，但團購的部...

迎五一連假…花蓮訂房不熱 羅東夜市緊盯防疫

五一勞動節連假花蓮飯店訂房率僅6成、民宿則只有3、4成，業者估計，今年除了過年，已有兩次連假，「該玩的都玩過了」，且花蓮有6處列入1968 App人潮警示，也可能讓民眾有壓力不敢來。

百歲模範母親 年輕時穿草鞋賣豆腐養家

由於新冠肺炎疫情，宜蘭冬山鄉、蘇澳鎮都取消模範母親表揚活動，昨天由鄉鎮長親自送賀禮到模範母親家裡。冬山鄉選出24位模範母親，其中91歲黃林吉女士報縣府表揚；鎮公所選出26位模範母親，百歲人瑞李林碧牙也榮獲縣府表揚，感謝她們大半輩子對家庭的付出。

基隆市場減租延長2個月 新北降為5折

因應新冠肺炎疫情，基隆市政府針對市有房地出租攤商、餐食業等實施租金優惠，3、4月紓困期減租3成，有1572家攤商及飲食業受惠，市長林右昌昨宣布紓困期再延2個月。新北市2、3月公有零售市場攤商使用費降為8折，並自4月至6月底再降為5折，新北市共有38座公有市場、攤商數約3480攤可受惠。

彭佳嶼燒掉2公頃衝擊生態？鳥會：遊隼岩壁繁殖待觀察

基隆北方海面的彭佳嶼今天大火，上午8點多一直下午5點多才全部撲滅，燃燒面積約2公頃，民眾擔心動植物生態是否受到衝擊？基隆...

熱門新聞

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

「因疫情陷困」急難紓困發3萬元 桃園核發仍掛蛋

台南白河石斛蘭瀑布 花況大爆發

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

雙車道內側設左轉道路口 苗栗縣5月15日前全部改善

今中午又見石虎路殺 苗栗今年第5起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。