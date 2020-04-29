基隆市金包里文教中心BOT案 估下半年招商

基隆市府有筆位於新北市金山區土地發現湧泉，基隆市府擬採BOT案規劃金包里文教中心，日前先期規劃報告書已上網公開，預計下半年發布招商資訊。

日治時期有民眾捐贈位於新北市金山區環金路及中山路附近約0.97公頃土地給基隆市政府，如今已變更為教育休閒專區，近幾年因發現其中有湧泉，基隆市府有意BOT對外招商，打造包含會議、教育訓練、休憩機能的「金包里文教中心」，日前先期規劃報告書已上網公開。

基隆市政府財政處促參科代理科長王志煒表示，市府依促進民間參與公共建設法施行細則規定，20日已將報告書上傳市府網站至少公開10天，根據報告內容，評估總計投入金額達新台幣7.937億元，契約年限50年，含興建期5年和營運期45年。

王志煒指出，目前規劃房間數有80個房間，包含訓練場地租借、泡湯和住宿、會議廳租借，粗估投資報酬率有9.6%，不過，他也強調確切招商條件和細節，預計下半年度才會正式對外公告。