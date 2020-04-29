防疫期戴口罩購物 花蓮指定農會農特產優惠6折起

加強防疫享好康，花蓮縣政府與在地6家農會合作，新冠肺炎防疫期間，憑口罩預購繳費證明或戴口罩購物，指定商品優惠6折起，蜜香紅茶、有機米等熱門農產品都在折扣行列。

花蓮縣政府為協助在地農特產品行銷，在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫期間推出「謝謝罩護」活動，即日起至6月30日止，憑「超商預購口罩繳款證明」或「戴口罩」，在指定農會超市購物，就可享特定商品優惠。

縣府今天發布新聞稿指出，結合防疫運動，鼓勵民眾出入公共空間戴口罩，也協助在地農友推廣農特產品，與縣內6家農會、13處超市據點合作推出戴口罩，享優惠活動。

其中，6家農會優惠產品不同，光豐地區農會推出樹豆、香米等產品；花蓮縣農會則提供山苦瓜加工品及手工紅藜醬油等產品；富里農會推出米餅、有機米等產品；壽豐農會有蜆錠、精力湯等；花蓮市農會為薑黃加工品、菊花茶等；瑞穗鄉農會推出蜜香紅茶。

此外，受到疫情影響，花蓮飯店業者也因內用需求減少，推出平價百元外帶餐盒，同樣選用在地食材製作。縣府指出，各飯店精美餐盒、訂購電話，民眾同樣可在花蓮縣全球資訊網「謝謝罩護」活動頁面查詢。