台東打造6文健站示範點 池上振興園區率先啟用

台東縣政府計畫成立6處文健站示範點，第一個完工的池上鄉振興部落文化健康園區今天落成啟用，提供在地長輩友善環境，守護部落的文化與族人的健康。

為提升照顧原住民部落長輩生活品質及打造友善照護環境，台東縣政府向原住民族委員會爭取前瞻計畫，打造6處亮點文化健康站示範點，池上鄉振興部落文化健康園區最先完工落成啟用。

在部落迎賓舞及祈福儀式後，縣長饒慶鈴、台東縣原住民族行政處長方銘總、池上鄉長張堯城及民代等人共同剪綵啟用。

饒慶鈴表示，池上鄉振興文化健康站是全國首座部落文化健康園區，去年獲得原住民族委員會補助新台幣1270萬元經費，整建一個具有辦公區、保健區、課程活動區、老幼共學/共耕區、體適能活動區等的場域，將成為全國老幼共學典範區。

原住民長者人口數呈現逐年上升的趨勢，依內政部統計至108年底已攀升近40%，台東縣原住民人口數占全縣人口數1/3，面對部落社會高齡化現象，饒慶鈴認為關懷部落長者的需求，打造具有多元文化特色的文健站是目前首要之務。

台東縣原民處指出，縣內共建置87個文健站，數量全國第一，從其中挑選出振興、桃源、巴布麓、伊濘、大俱來、南興6處作為亮點文健站示範站，設置全國唯一有原鄉健康管理服務、老人戶外體適能運動設施等，提供長者優質健康的安養環境。