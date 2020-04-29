五一連假旅宿有空房 花縣府籲景點禮讓給遊客

新冠肺炎連續4天零確診，五一連假出遊熱度預估會升溫，花蓮旅宿業者喊話：「還有很多空房，歡迎來玩」，花蓮縣政府維持「禮讓」態度，呼籲縣民假期少出門，景點讓給觀光客。

花蓮縣政府發言人張逸華向中央社記者表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情花蓮維持零確診，但旅宿、名產及運輸等觀光業者生計受疫情衝擊大，連假觀光潮是重要收入來源，縣府歡迎遊客來訪花蓮。

張逸華說，花蓮共有七星潭、東大門觀光夜市、新天堂樂園、鯉魚潭觀景台、遠雄海洋公園、怡園度假村等6處景點，是中央匡列人潮警示點，除加強連假前、後消毒工作，也配合做人潮管制。

張逸華說，縣府對外大力邀請遊客來訪花蓮，對內則維持清明連假發起的「我OK，你先玩！」禮讓運動，呼籲縣民假期間少出門，景點讓給觀光客。

花蓮地區旅館目前訂房率維持5成，和往年五一連假差不多，民宿業者則砍半只剩3、4成。花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，推估疫情接近尾聲，民眾心情很掙扎，是不是要忍到疫情完全結束再出門，加上中央態度不鼓勵民眾出遊，都是這次訂房率不佳的可能原因。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長、怡園度假村負責人陳義豐說，連假期間天氣好，住房率還有機會回升，現在到連假前2天還未見起色，估計回溫有限，仍歡迎遊客踴躍來訪花蓮。