花蓮縣府受贈眼底攝影機 供偏鄉使用檢查

國際獅子會捐贈4組數位眼底攝影機給花蓮縣衛生局，優先給4個鄉鎮使用，可提升偏鄉糖尿病患的眼部病變檢查率。門諾醫院教學研究副院長許明木表示，眼底攝影機輕便、可移動，使用起來很簡單，不用醫師操作也會用，可檢查眼睛糖尿病病變、黃斑部病變及白內障等，造福偏鄉長者。

花蓮縣約有3萬名糖尿病患者，若控制不好，可能引發眼底病變，造成視力不佳，但偏鄉長者就醫困難，需要衛生所及巡迴醫療看診及宣導。眼底攝影機具有可移動性，可即時觀測眼睛狀況，花蓮縣府盼能藉此提升糖尿病患者眼底檢查率，降低視網膜病變發生。

花蓮縣長徐榛蔚表示，未來這4個眼底攝影機，除了放置在壽豐、鳳林、瑞穗、秀林衛生所4個地方以外，當然也可以帶出去做巡迴醫療，醫護人員到各村里，讓醫療有就近性，鄉親不必遠距到醫療院所看診。

同時是眼科醫師的許明木說，眼底攝影機是台灣自行研發，非常輕便，使用起來很簡單，不用醫師操作，驗光師、護理人員也會用，只要拍下受測者的眼睛，就可將圖像傳給醫師判斷是否有病變。由於彩色螢幕、高解析度，只要在室內比較暗的地方就可檢查，且受測者不用點散瞳劑，可避免檢查完視力模糊不適感。