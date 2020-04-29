感恩防疫第一線 慈濟送點心名產給郵務士

根據台東縣政府統計，台東武漢肺炎零確診，同時也是零隔離縣市。慈濟基金會今天送花東名產、點心給防疫第一線的台東郵務士，感謝他們辛勞。

今天上午慈濟基金會聯合花東實業家與台東聖母醫院修女，將贈品送給台東郵務士，表達「罩」顧台東「郵」您真好的感謝之意。

慈濟基金會提供福慧珍粥與布口罩、感恩吊飾、花蓮縣餅、奶油酥條、宗泰食品各式花蓮名產、陳記麻糬、台東專科學校自製鳳梨酥與桃酥、呷菜狼麵包專賣店的麵包、與台東聖母健康農莊的手工紅烏龍茶餅乾，共匯聚150袋豐富的點心。

台東聖母醫院修女鄭雲到場為全球疫情和郵務人員祝福禱告。她表示，希望疫情趕快過去，也祈求郵務人員行車出入平安。

台東郵局經理許健雄表示，郵局也經常辦理公益活動，被關懷的感受真的很棒，這次感恩慈濟基金會想到郵務人員在疫情期間的付出，一句感恩的話或一個簡單的祝福能溫暖人心，更何況慈濟基金會邀集花東這麼多的實業家共襄盛舉，讓郵局感受到社會上的正能量，真的非常開心。

郵務稽查林孝政表示，配合中央政策配送口罩和酒精，郵務人員共體時艱，前一天會調度行政人員先整理好方便隔日配送，每天郵務人員會提早出班，趕在2小時內送達全縣的藥局和衛生局，讓藥師有時間可以作業；以目前而言，最遠到達仁鄉，光車程就要一個半小時，加上原本的郵務量，雖然辛苦但大家都非常樂意配合。

慈濟基金會表示，這群隱身幕後的英雄，默默為大家運送口罩和酒精到各藥局，努力完成全民防疫的使命，因此邀請花東實業家共襄盛舉，感謝各界愛心湧入，讓每一袋點心都有滿滿的祝福，也期盼藉此拋磚引玉，喚起更多企業與民眾共同關心郵務人員，小小的點心或一句感謝的話語都能溫暖他們的心。

另外，慈濟基金會中午也贈送85個素食便當至台東郵局，希望透過茹素，呼籲人人戒殺少欲，培養慈悲心。