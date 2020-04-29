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台東又見斷頭樹 鄉公所：憂妨礙音樂會看星星修剪

中央社 / 台東縣29日電

台東海端鄉布農族文化館廣場周圍20公尺高樹木，遭「斷頭式」修剪，讓當地族人相當訝異。鄉公所解釋，為配合6月星空音樂會，樹幹樹枝可能會妨礙「看星星」，因此必須修剪，。

海端鄉布農族文化館是當地重要活動場地，尤其是每年4、5月的布農族射耳祭，更是全鄉聚集傳承文化和親情相聚的地方。

不過，鄉民這幾天突然感覺文化館變得明亮，才發現原來是文化館的大樹經過修剪，原本20幾公尺高的小葉欖仁遭到「斷頭式」鋸斷，留下約10公尺高、像電線桿般的樹幹。

邱姓鄉民說，「怎麼會這樣」，大家每年全鄉射耳祭聚集在樹下聊天、傳承文化，在大樹下感覺就像回到森林，現在被砍得光禿禿的，相當不捨，這些大樹挺過2、30年來無數次的颱風，尤其是歷經尼伯特強颱主幹都未曾斷過，沒想到就這樣被「斷頭」。

海端鄉公所農業觀光課長邱俊彥表示，因縣府6月26日要在海端鄉舉辦星光音樂會，日前勘查地形覺得文化館很適合看星星，但是高聳的樹幹樹枝可能會妨礙「看星星」，因此必須修剪。

台東「斷頭式」修剪行道樹事件每年重覆上演，去年縣議員林威志首先在議會要求縣府訂定修剪規範，縣府建設處於是召集鄉公所承辦人員講習，邀請園藝專家講解如何修剪樹木。

台東縣建設處副處長蔡勝雄今天表示，去年召集鄉鎮公所承辦人員講習時，有些人員並未參加，當時園藝老師有講解標準修剪規範。也有討論包商是否要具備園藝或樹醫師等相關證照，但有人認為會被質疑綁標，因此沒有做成決定，也沒有要求要寫修剪計畫，縣府到目前為止都沒有訂定修剪樹木規範。

目前包括台北市等許多縣市都已訂定修剪樹木規範，特別要求不能「斷頭式」修剪樹木。根據北市的「台北市樹木修剪作業規範」，修剪應由技術人員施行，必須熟知操作過程及風險，以及所需器具的使用操作方法。

另外，修剪作業進行前，還須了解及確認辦理的目的，且具正當、充足理由，必須呈送專業修剪計畫。

北市 台東 布農族

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