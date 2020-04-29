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影／二信學生今穿牛仔丹寧褲 為20年前這個判決站出來

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
二信學生今穿牛仔丹寧褲，為20年前這個判決站出來。記者游明煌／翻攝
二信學生今穿牛仔丹寧褲，為20年前這個判決站出來。記者游明煌／翻攝

每月4月的最後一個星期三為「國際丹寧日」，鼓勵所有人在這天穿上牛仔褲，支持性別尊重與平等。基隆二信高中今天特別發起「穿丹寧褲、戴丹寧口罩響應支持，大聲說出支持「性平尊重」的行動宣言。

二信高中指出，這項活動是因20多年前，一名義大利女孩被駕訓班教練性侵，但最高法院判決認為那天她穿緊身牛仔褲，若非自願他人不可能脫下她褲子，判決加害者無罪定讞，輿論反彈，傳到世界各國後，1999年有第一次國際丹寧日活動。

二信高中表示，後來把每年4月的最後一個星期三定為「國際丹寧日」，鼓勵所有人在這天穿上牛仔褲，支持性別尊重與平等。

二信高中輔導室希望透過「穿丹寧響支持」活動，宣揚性平尊重的觀念並強化全校師生之性平意識，同意全校學生只要先報名，並寫下想到傳達的信念，今天就可穿牛仔褲到校，表達支持丹寧日的具體行動。

這項穿牛仔褲行動獲得全校學生支持，今年獲選基隆市兒少代表及中央兒少代表團行政兒權小組執行秘書的普通科三年級林廷翰表示，希望大家能正視兩性平等不等於性別平等，尊重每個個體的不同，平等看待，大家一起說出支持「性平尊重」的行動宣言。國中部七年級陳資允說，「人生而平等，整個世界都是他的朋友及家人。

二信高中校長林立說，活動中同學戴口罩大聲說出「性平宣言」表達支持，輔導室還特別用牛仔布親手製作「丹寧口罩」，呼籲大家穿丹寧響支持戴口罩重防疫。

二信學生今穿牛仔丹寧褲，為20年前這個判決站出來。記者游明煌／翻攝
二信學生今穿牛仔丹寧褲，為20年前這個判決站出來。記者游明煌／翻攝
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牛仔褲 口罩 基隆

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