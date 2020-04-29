花蓮文創園區 五一連假推療癒市集

五一連假期間，花蓮文創園區的「花創藝文櫥窗」以療癒為主題，結合市集、草地音樂會和手作體驗，陪伴民眾療癒因疫情而煩悶的心結。

花蓮文創園區因原有廠商提前解約，今年起由國立台東生活美學館接手，辦理「花創藝術櫥窗」系列活動，持續活化空間。

花創藝文櫥窗5月份邀請在地的希柏市集規畫市集活動，5月1日到3日的三天連假，在園區內將有希柏市集、手作體驗、草地音樂等豐富活動。

主辦單位表示，希柏市集在3天連假的每天下午2時至晚間8時，共有26個主題攤位，下午4時至8時在園區內的綠茵草皮區有草地音樂，邀請在地音樂人用音樂來陪伴大家。2、3日下午3時30分至4時30分，在園區第11棟前方草皮有療癒植物苔球手作體驗。

除了連假期間，5月份每周六日下午5時起有街頭藝人表演、每周六下午4時有散策導覽，周二至周日也有咖啡野台擺攤，周六、日下午2時到8時還有釀市集，歡迎民眾走入園區來參與。

主辦單位提醒，目前仍值防疫期間，請入園民眾配合保持社交距離，進入服務中心室內空間必須量額溫、實名制登記及配戴口罩。另會推出線上講座課程，可上花蓮文化創意產業園區臉書粉絲專頁洽詢活動詳情。