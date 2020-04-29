疫情影響 創世台東院邀大家「手」護植物人

受新冠肺炎疫情影響，創世基金會台東分院因活動停辦，曝光度大減，連在台東南京路辦理大型園遊會也被迫延期，義賣、勸募嚴重受挫；院方今發起「彩繪祈福天燈升空」公益活動，號召民眾捐款相助。

創世台東院表示，院自108年底擴院計畫完成後，目前已安養47位植物人，每月需要近15000片的尿布，今年卻受疫情影響，許多活動取消或延期，社會捐贈收入因此銳減，導致植物人尿布、奶粉等經費募集不易。

今天邀集台東縣議會多位議員、真善美聯誼會、東台灣蘭馨交流協會、東鴻獅子會及國際同濟會台東市會，齊聚創世台東院一同推動公益彩繪比賽，將塗滿顏料的掌心印在祈福天燈上，在疫情急難關頭，「手」護植物人的決心。

議員章正輝表示，新冠肺炎疫情影響各行各業，也包含公益團體，透過活動希望能喚起社會大眾重視弱勢族群，尤其是植物人及其家庭的幫助。