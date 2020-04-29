台東首處亮點部落文化健康站啟用 未來還有5處
台東縣政府打造6處部落亮點文化健康站，池上鄉振興部落亮點文化健康站今天啟用，成為全台第一處亮點文健站。縣長饒慶鈴表示，未來還有5處陸續啟用，成為全國亮點計畫示範。
饒慶鈴說，亮點文健站和一般文健站有所不同，主要採「因地制宜」結合在地特色，並整合各項服務功能，可以說是進階版的文健站；讓亮點文健站不只是老人共餐，還兼具長照照護、學習才藝、文化傳承與老人健康管理的場所。
她說，除了今天振興部落亮點文化健康站啟用，未來，還有伊濘、巴布麓、桃源、南興、大俱來等5處部落，陸續推動亮點計畫，建構部落 「經濟安全」、「健康醫療」、「居家照顧」、「部落照顧」多層次服務體系。
縣府原民處表示，面對部落社會高齡化現象，關懷部落長者需求及打造具有多元文化特色的文健站是目前首要工作；目前全縣共建置87個文健站，是全國第一，今年中央原民會再核定新設置20個文健站，提供部落長者健康環境。
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