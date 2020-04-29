台東首處亮點部落文化健康站啟用 未來還有5處

台東縣政府打造6處部落亮點文化健康站，池上鄉振興部落亮點文化健康站今天啟用，成為全台第一處亮點文健站。縣長饒慶鈴表示，未來還有5處陸續啟用，成為全國亮點計畫示範。

饒慶鈴說，亮點文健站和一般文健站有所不同，主要採「因地制宜」結合在地特色，並整合各項服務功能，可以說是進階版的文健站；讓亮點文健站不只是老人共餐，還兼具長照照護、學習才藝、文化傳承與老人健康管理的場所。

她說，除了今天振興部落亮點文化健康站啟用，未來，還有伊濘、巴布麓、桃源、南興、大俱來等5處部落，陸續推動亮點計畫，建構部落 「經濟安全」、「健康醫療」、「居家照顧」、「部落照顧」多層次服務體系。