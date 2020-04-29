快訊

五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工，無敵海景盡攬網美也愛。圖／基隆市政府提供
基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工，無敵海景盡攬網美也愛。圖／基隆市政府提供

基隆八斗子長潭里漁港平浪橋頭旁，最近多了一條可享受無敵海景的自行車道，這是市府推動望海巷海灣整體營造計畫向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助，已經完工啟用，全長380公尺，自平浪橋頭到八斗子車站打造「望海藍帶鐵馬自行車道」，騎起來十分暢快，很受民眾歡迎，讓網美也愛。

這段全長約380公尺，寬4.5公尺的自行車道及人行道，分為外掛段及平面段兩個部分。外掛段自行車道長度約140公尺，自平浪橋頭到望海巷漁港安檢所，市府將靠海側的路燈移至靠山側避免遮蔽視線，原本道路旁僅設置RC護牆，缺乏自行車及人行空間，且來往的大客車及砂石車頻繁，經工程改造後已煥然一新。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯帶著市府人員化身為網美，親自騎乘外掛段自行車道體驗，覺得鋪面止滑性高且平整舒適，看著海景令人心情放鬆。映入眼簾的是綠藻佈滿海蝕平台及帶狀岩礁海岸的獨特景觀，新設階梯可至潮間帶戲水及觀察潮間帶生物，讓民眾喊很棒的設計。

另外，平面段自行車道的長度約240公尺，自海科館濱海獨木舟學校至八斗子車站，在海科館濱海休閒園區內新鋪設自行車道路線，騎乘在此段可欣賞濱海植物及寬闊的無敵海景，也令人心曠神怡。

自行車道鋪面設計採用止滑性高的彩色塗料，除了易於辨識也避免雨天濕滑，兼顧美觀性及安全性；欄杆設計則採用適合戶外的耐候鋼柱、不鏽鋼扶手，搭配高穿透性的纖細鋼索；夜晚時分，欄杆下的LED條燈透出溫暖的黃光，更營造出海濱浪漫氛圍。

曾姿雯處長說，全新完工的望海藍帶自行車道，是基隆市逐步建置串聯八斗子地區自行車路線的第一哩路，3月底啟用後，已有不少遊客來使用，網美也來拍，特望海巷漁港「跨海景觀橋」完工後，就可銜接本工程外掛段及平面段，連結濱海及環台自行車道延伸至新北市「水金九」。

未來規畫一個完整的自行車道遊憩廊帶，自八斗子火車站、望海巷漁港、潮境公園、長潭里漁港、海科館，延伸至海洋大學、和平島、正濱漁港色彩屋，串聯一氣，可吸引更多自行車愛好者前來騎乘，體驗基隆獨特的依山傍海景觀魅力，市府預估未來1年可吸引20萬人次遊客造訪。

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工，無敵海景盡攬網美也愛。圖／基隆市政府提供
基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工，無敵海景盡攬網美也愛。圖／基隆市政府提供
基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工，無敵海景盡攬網美也愛。圖／基隆市政府提供
基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工，無敵海景盡攬網美也愛。圖／基隆市政府提供
基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工，無敵海景盡攬網美也愛。圖／基隆市政府提供
基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工，無敵海景盡攬網美也愛。圖／基隆市政府提供

自行車 車道

延伸閱讀

米其林1星餐廳「莆田」基隆店熄燈 王品證實：長遠考量

基隆市場減租延長2個月 新北降為5折

基隆市府與交大共推「海霸桌遊」 培育新生代設計人才

教育部推「騎亮台灣」網路票選 台東2條自行車道入選

相關新聞

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

基隆八斗子長潭里漁港平浪橋頭旁，最近多了一條可享受無敵海景的自行車道，這是市府推動望海巷海灣整體營造計畫向中央爭取前瞻基...

疫情百日網購夯？團購海鮮業者：上班族不敢聚團購反少

因為疫情影響，網路宅配外送的部分生意變好，但海鮮團購業者陳信助說，其實也要看賣什麼，個人購買的宅配確實有增加，但團購的部...

台東首處亮點部落文化健康站啟用 未來還有5處

台東縣政府打造6處部落亮點文化健康站，池上鄉振興部落亮點文化健康站今天啟用，成為全台第一處亮點文健站。縣長饒慶鈴表示，未...

抗疫100天／台東稻米訂單逆勢成長 搶進國外網購市場

新冠肺炎疫情延燒全球，也衝擊國內各行各業，不過，每天吃的「稻米」卻逆勢成長，尤其台東生產的優質米，更受國內外青睞，從疫情...

迎五一連假…花蓮訂房不熱 羅東夜市緊盯防疫

五一勞動節連假花蓮飯店訂房率僅6成、民宿則只有3、4成，業者估計，今年除了過年，已有兩次連假，「該玩的都玩過了」，且花蓮有6處列入1968 App人潮警示，也可能讓民眾有壓力不敢來。

百歲模範母親 年輕時穿草鞋賣豆腐養家

由於新冠肺炎疫情，宜蘭冬山鄉、蘇澳鎮都取消模範母親表揚活動，昨天由鄉鎮長親自送賀禮到模範母親家裡。冬山鄉選出24位模範母親，其中91歲黃林吉女士報縣府表揚；鎮公所選出26位模範母親，百歲人瑞李林碧牙也榮獲縣府表揚，感謝她們大半輩子對家庭的付出。

基隆市場減租延長2個月 新北降為5折

因應新冠肺炎疫情，基隆市政府針對市有房地出租攤商、餐食業等實施租金優惠，3、4月紓困期減租3成，有1572家攤商及飲食業受惠，市長林右昌昨宣布紓困期再延2個月。新北市2、3月公有零售市場攤商使用費降為8折，並自4月至6月底再降為5折，新北市共有38座公有市場、攤商數約3480攤可受惠。

彭佳嶼燒掉2公頃衝擊生態？鳥會：遊隼岩壁繁殖待觀察

基隆北方海面的彭佳嶼今天大火，上午8點多一直下午5點多才全部撲滅，燃燒面積約2公頃，民眾擔心動植物生態是否受到衝擊？基隆...

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

宜蘭有很多掛耳線太短的瑕疪口罩，各衛生所這兩天提供換發，有些人竟然拿用過的口罩來換，實在太誇張。宜蘭縣政府晚間宣布，目前...

大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

宜蘭最近二周出現掛耳線太短的瑕疪口罩，各衛生所昨天提供換貨，人潮爆大量，有些明明還可以用的口罩，民眾硬要換；就連內層沾有...

台東軍事雷達站竟成控管景點 民眾諷「有種去闖吧！」

交通部以1968 App管控景點人潮，台東地區有9處人潮易聚集點，不過，台東縣政府認為這9處資訊點，有地方非人潮聚集點，...

基隆安心即時上工計畫資格放寬 預料申請人數增多

基隆市政府指出，安心即時上工計畫市政府提供329個職缺，截至4月24日止，登記符合資格者計有149人，有部分民眾反映資格...

熱門新聞

大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

北宜公路區間測速 新北：未來整條都有

台東最無違和感的裝置藝術 民眾驚呼：絕配！

連3天零確診 金門業者明免費請吃知名雪糕

彰化好消息！王惠美：新冠肺炎確診個案全出院

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。