基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

基隆八斗子長潭里漁港平浪橋頭旁，最近多了一條可享受無敵海景的自行車道，這是市府推動望海巷海灣整體營造計畫向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助，已經完工啟用，全長380公尺，自平浪橋頭到八斗子車站打造「望海藍帶鐵馬自行車道」，騎起來十分暢快，很受民眾歡迎，讓網美也愛。

這段全長約380公尺，寬4.5公尺的自行車道及人行道，分為外掛段及平面段兩個部分。外掛段自行車道長度約140公尺，自平浪橋頭到望海巷漁港安檢所，市府將靠海側的路燈移至靠山側避免遮蔽視線，原本道路旁僅設置RC護牆，缺乏自行車及人行空間，且來往的大客車及砂石車頻繁，經工程改造後已煥然一新。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯帶著市府人員化身為網美，親自騎乘外掛段自行車道體驗，覺得鋪面止滑性高且平整舒適，看著海景令人心情放鬆。映入眼簾的是綠藻佈滿海蝕平台及帶狀岩礁海岸的獨特景觀，新設階梯可至潮間帶戲水及觀察潮間帶生物，讓民眾喊很棒的設計。

另外，平面段自行車道的長度約240公尺，自海科館濱海獨木舟學校至八斗子車站，在海科館濱海休閒園區內新鋪設自行車道路線，騎乘在此段可欣賞濱海植物及寬闊的無敵海景，也令人心曠神怡。

自行車道鋪面設計採用止滑性高的彩色塗料，除了易於辨識也避免雨天濕滑，兼顧美觀性及安全性；欄杆設計則採用適合戶外的耐候鋼柱、不鏽鋼扶手，搭配高穿透性的纖細鋼索；夜晚時分，欄杆下的LED條燈透出溫暖的黃光，更營造出海濱浪漫氛圍。

曾姿雯處長說，全新完工的望海藍帶自行車道，是基隆市逐步建置串聯八斗子地區自行車路線的第一哩路，3月底啟用後，已有不少遊客來使用，網美也來拍，特望海巷漁港「跨海景觀橋」完工後，就可銜接本工程外掛段及平面段，連結濱海及環台自行車道延伸至新北市「水金九」。