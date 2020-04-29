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抗疫100天／疫情來太快！輪流大爆發 看各國崩潰轉折點

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抗疫100天／台東稻米訂單逆勢成長 搶進國外網購市場

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東池上青農魏瑞廷，自疫情以來，接獲不少國外訂單，指定要他的米。記者尤聰光／翻攝
台東池上青農魏瑞廷，自疫情以來，接獲不少國外訂單，指定要他的米。記者尤聰光／翻攝

新冠肺炎疫情延燒全球，也衝擊國內各行各業，不過，每天吃的「稻米」卻逆勢成長，尤其台東生產的優質米，更受國內外青睞，從疫情爆發以來，台東縱谷各地區農會訂單不斷，相較去年成長3成以上，甚至在地青農搶進穆斯林及美國亞馬遜網購市場。

台東縣池上鄉農會總幹事游玉櫻表示，疫情關係，民眾外食的情況減少，大家可能都改在家裡主食，使用稻米的量增加，2月份零售訂單一天都有2、3百件，隨著疫情持續延燒，訂單不斷湧入，光3月到4月中，就已接到2千多件訂單，農會都在加班出貨。

除了知名的關山和池上米外，像是採自然農法栽種的長濱金剛米、八仙米或應邀日本參展的鹿野福鹿米等優質米，全縣米糧庫存達7萬4千公噸。過去2年台東稻米生產過剩，使得稻穀出現暴倉的情況，今年卻受疫情影響，稻米需求量突增加少，增加了3成以上。

池上青農魏瑞廷日前他就收到大陸台商要求與他簽合約，共3年、每年10公噸的米出口到山西省；香港則是簽下5年合作備忘錄；另美國華人社區及義大利華人社區，也都分別下訂1公噸的米，這不僅使的小農有收入，品牌還逐漸打開國際市場。

農糧署東區分署台東辦事處主任郭瑞郎表示，自疫情爆發後，對台東米的銷售是一大助益，尤其之前穀倉庫存的稻穀，多少都可消化，能減少農會壓力，加上5、6月第一期稻作開始採收，對農民而言也是利多。

新冠肺炎疫情延燒，台東生產的優質「稻米」逆勢成長，受國內外青睞，各地區農會訂單不斷，相較去年成長3成以上。記者尤聰光／翻攝
新冠肺炎疫情延燒，台東生產的優質「稻米」逆勢成長，受國內外青睞，各地區農會訂單不斷，相較去年成長3成以上。記者尤聰光／翻攝

疫情 台東 稻米

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