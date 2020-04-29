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疫情百日網購夯？團購海鮮業者：上班族不敢聚團購反少

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
疫情百日網購夯？團購海鮮業者：上班族不敢聚團購反少。圖／取自陳信助臉書
疫情百日網購夯？團購海鮮業者：上班族不敢聚團購反少。圖／取自陳信助臉書

因為疫情影響，網路宅配外送的部分生意變好，但海鮮團購業者陳信助說，其實也要看賣什麼，個人購買的宅配確實有增加，但團購的部分反而減少。連續3天零診後後，昨天他有了近日第一筆團購，讓他好高興，急著上工了。

陳信助平時白天多忙著淨灘、勘查現場、拍攝生態、風景照，每天凌晨就早起去崁仔頂魚市批海鮮，說，以團購海鮮宅配維生。

陳信助說，近來他遇到不少一樣團購的同業，有相同的狀況，就是疫情後團購的部分反而變少了，主要是因為，以前上班族、社區、團體會大家聚在一起上班時，大家吆喝著一起訂會有折扣，大量買會比較便宜，但現在上班時大家也不敢靠太近，休息時不能聚在一起，讓同事情感交流似乎也生疏許多，變得不敢聊天、交換生活經驗，團購的部分因而少了。

陳信助表示，以他賣海鮮為例，到崁仔頂批貨回來再利用宅配的方式寄送出去，自從疫情爆發後，自購的有增加一些，但團購的減少，因此其實生意沒有增加，只能勉強度過，大家除了不敢出門，吃的東西也從簡，有些比較貴的魚種就比較難賣，大家都想省點錢買便宜又新鮮的魚，能省則省。

連續3天零診後後，昨天陳信助有了近日第一筆團購，讓他好高興，急著上工了，忙著補貨及送貨，他對疫情有信心，希望趕快過去，他每天一早去崁仔頂批貨，都希望人潮可以越來越多，大家恢復正常的生活。

疫情 海鮮

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