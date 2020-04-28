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米其林1星餐廳「莆田」基隆店熄燈 王品證實：長遠考量

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。圖／讀者提供
米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。圖／讀者提供

新加坡米其林1星餐廳「莆田」基隆店，傳出只營業到4月30日，讓很多人不捨。王品集團公關曾宛婷今晚證實，基隆店確實只開到4月底，但會吹熄燈號主要是因為剛好租約到期，公司決定不續租，和新冠肺炎疫情並沒有關係，而是長遠考量。

不少基隆的老顧客，聽到莆田基隆店要關門了，都覺得很可惜，今天中午和晚上都有不少前人前去捧場，一名顧客說，這間是基隆唯一的一家米其林1星餐廳，吃飯點餐服務員態度都非常良好，介紹菜色也十分詳細，菜色也很多樣化，十分精致的中餐料理。

店家說，來莆田必吃的脆皮蒜香雞，採特殊工法製作，一口咬下皮酥肉嫩，搭配叻沙水蓮微辣鹹香，最後再以細心熬煮8小時的煲湯白菜燉軟豆腐做完美Ending，讓人有滿滿的幸福感。

東岸商場在2018年2月隆重開幕，成為基隆的新亮點，也是市區一處難得大商場。1樓以下為停車場，2、3、4樓商場有知名的米其林1星餐廳PUTIEN莆田、SUKIYA、HAMA壽司、石二鍋、基隆港食堂、丸龜製麵、喬義思窯烤手作廚房等，4樓是風空中跑道，可以看到基隆港及市區景，景點相當不錯，也是熱門的IG打卡熱點。

莆田基隆店關門讓很多基隆人同感意外，認為平時生意也不錯，也有口碑，成為東岸商場第一家不續約的知名餐廳，民眾懷疑是否是受到新冠肺炎影響？王品集團公關曾宛婷說，和新冠肺炎疫情並沒有關係，而是長遠考量，其他分店也都正常營運。被問到未來是否有在基隆其他商圈展店的機會，會視未來發展性評估。

「莆田」基隆店在官網寫著，被譽為「新加坡中餐第一品牌」的莆田餐廳，創立於2000年，19年來憑藉對食材品質的堅守，對傳统烹飪精髓的傳承和對原味莆田菜的追求，莆田餐廳横掃新加坡、香港、上海各大美食獎項，目前已經在馬來西亞、印尼、台灣、香港、上海、北京等地開設近62家分店，莆田新加坡吉真那路老店，連續4年榮獲新加坡2016到2019米其林一星美譽。

米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。記者游明煌／攝影
米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。記者游明煌／攝影
米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。圖／讀者提供
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米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。圖／讀者提供
米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。圖／讀者提供
米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。圖／讀者提供
米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。圖／讀者提供
米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。記者游明煌／攝影
米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。記者游明煌／攝影
米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。記者游明煌／攝影
米其林1星餐廳「莆田」基隆店也傳熄燈， 王品證實：長遠考量。記者游明煌／攝影

基隆港 新冠肺炎 新加坡

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