用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

宜蘭有很多掛耳線太短的瑕疪口罩，各衛生所這兩天提供換發，有些人竟然拿用過的口罩來換，實在太誇張。宜蘭縣政府晚間宣布，目前第一波15萬片口罩已全數更換完畢，明天起將暫停更換作業，並請中央儘速補充貨源，待貨源配送到達後再公告換發。

實名制口罩9日起每兩周可購買9片後，宜蘭很多人買到掛耳線比正常短1/3的口罩，短線緊束造成耳朵紅痛，有的是掉了單側掛耳線瑕疵品，問題持續二周未改善。由於口罩全由中央經濟部統一徵調，縣府曾向中央反映口罩掛耳線太短，縣長林姿妙上周五呼籲後中央同意換發。

這兩天到各衛生所換罩的人潮非常踴躍，昨天下午開始換發時就大排長襲，才半天就換了3萬4000多片，今天人潮依舊，全縣又換了10幾萬片。

據了解，這批瑕疪品都是淡藍色口罩，衛生所人員及志工一個個檢查換罩，結果發現很多人拿了不同顏色及款式的口罩，直說掛耳線太短，戴起來會痛就要求換貨；有些口罩內層沾了口紅、粉味、用過的也被偷塞在袋子裡，要求換新。

有些是耳線太長的要換，衛生所人員好心勸說，卻被劈頭罵一頓，更有人一口氣拿了整盒50片或上百片口罩要換新，似有囤積現象。

被換下來的口罩放紙箱裡將帶去銷毀，有女志工發現被換下來的很多口罩，其實都還可以用，忍不住問「民眾連這麼漂亮的口罩，也要換？」這個世界上有幾十億人苦無口罩可以佩戴防疫，我們真的需要如此暴殄天物嗎？

她說，衛生所護理人員為了守護縣民健康，已經忙得唏哩嘩啦，連志工都出來支援了，若不給換會被罵，而換下來的口罩數量這麼多要被銷毀，讓人心疼浪費；今天不僅衛生所主任、護理長，護士小姐們看到好好的口罩被民眾要求替換，忍不住哭出來，她看了也忍不住哭。