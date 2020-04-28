花蓮南瓜有機栽培抗病毒 吸引農友取經

花蓮區農業改良場研發的南瓜抗病新品種—友旺南瓜有機栽培示範，今天於壽豐鄉觀自在農場發表，友旺南瓜由於有抗3種病毒病特性，十分適合有機栽培，產量品質優良，吸引農友取經。

由於南瓜的病毒病越來越嚴重，花蓮農改場與「亞蔬—世界蔬菜中心」育成新一代雜交品種友旺南瓜，產量高、可抗矮南瓜黃化嵌紋、胡瓜嵌紋兩種病毒，減少農藥防治，適合有機及友善農業栽植，具有耐熱、耐病毒且產量高，口感鬆甜，可抗氧化。

花蓮農改場作物改良課副研究員王啓正表示，傳統的南瓜因高溫容易罹患病毒病，種植期集中在10月到隔年2月，因此產量集中在2月到4月，友旺南瓜較耐熱也耐病毒且產量高，在中部地區可在2月起到3月中旬、甚至可在4月中以前定植，在南瓜價格較好的5月初至7月收成。

友旺南瓜只要注意梅雨季疫病的防治與開花期的瓜實蠅防治，栽培每公頃產量可達32噸以上，有機栽培可達20噸以上，而今年的水平棚架有機栽培估計達25噸以上。