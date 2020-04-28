因應五一連假 花蓮逾800處啟動消毒
五一勞動節連假將屆，花蓮縣政府啟動全縣800多處消毒，除國家級示警區花蓮東大門夜市、七星潭風景區等地於假期前後進行消毒外，其他車站、人潮聚集處等都不放過。
花蓮縣環保局今天表示，防範五一勞動連假疫情擴散，提前規劃於4月30日至5月4日期間針對人潮眾多及匯聚之處，加強公共場域防疫消毒措施。
國家級示警區－花蓮東大門夜市、七星潭風景特定區、新天堂樂園威秀影城、遠雄海洋公園、怡園渡假村、鯉魚潭（山）觀景台等6處也會定期消毒，為民眾安全把關。
花蓮縣防疫消毒大隊執行重點包括花蓮火車前後站、吉安火車站等；大型營業場所賣場、百貨等；人潮聚集處含東大門夜市、太平洋公園、七星潭及縣轄各大商圈等；學校及民眾洽公處含活動中心、學校、村里辦公處所等，及其他如公園、特定觀光景點及廣場等共800多處。
花蓮縣環保局指出，防疫消毒重點以戶外公共區域攤販周邊、公廁、遊樂設施、水溝、把手等，避免易疏忽處成為防疫破口，並呼籲各攤商、業者於營業期間絕不可輕忽懈怠防疫措施，若顧客人數眾多且頻繁出入，可適度提高消毒頻率。
縣長徐榛蔚呼籲，清明連假過後，縣內雖無相關疫情案例發生，但防疫消毒大隊仍進行全面消毒，並請鄉親配合落實自主管理及保持安全社交距離，戴好口罩，保護大家安全。
另外，鼓勵鄉親前往花蓮縣警察局花蓮分局、新城分局、吉安分局、鳳林分局、玉里分局、豐濱分駐所及吉安鄉衛生所等7處，不限時段免費領取次氯酸水，加強防疫清潔消毒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言