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因應五一連假 花蓮逾800處啟動消毒

中央社 / 花蓮縣28日電

五一勞動節連假將屆，花蓮縣政府啟動全縣800多處消毒，除國家級示警區花蓮東大門夜市、七星潭風景區等地於假期前後進行消毒外，其他車站、人潮聚集處等都不放過。

花蓮縣環保局今天表示，防範五一勞動連假疫情擴散，提前規劃於4月30日至5月4日期間針對人潮眾多及匯聚之處，加強公共場域防疫消毒措施。

國家級示警區－花蓮東大門夜市、七星潭風景特定區、新天堂樂園威秀影城、遠雄海洋公園、怡園渡假村、鯉魚潭（山）觀景台等6處也會定期消毒，為民眾安全把關。

花蓮縣防疫消毒大隊執行重點包括花蓮火車前後站、吉安火車站等；大型營業場所賣場、百貨等；人潮聚集處含東大門夜市、太平洋公園、七星潭及縣轄各大商圈等；學校及民眾洽公處含活動中心、學校、村里辦公處所等，及其他如公園、特定觀光景點及廣場等共800多處。

花蓮縣環保局指出，防疫消毒重點以戶外公共區域攤販周邊、公廁、遊樂設施、水溝、把手等，避免易疏忽處成為防疫破口，並呼籲各攤商、業者於營業期間絕不可輕忽懈怠防疫措施，若顧客人數眾多且頻繁出入，可適度提高消毒頻率。

縣長徐榛蔚呼籲，清明連假過後，縣內雖無相關疫情案例發生，但防疫消毒大隊仍進行全面消毒，並請鄉親配合落實自主管理及保持安全社交距離，戴好口罩，保護大家安全。

另外，鼓勵鄉親前往花蓮縣警察局花蓮分局、新城分局、吉安分局、鳳林分局、玉里分局、豐濱分駐所及吉安鄉衛生所等7處，不限時段免費領取次氯酸水，加強防疫清潔消毒。

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