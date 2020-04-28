疫情過後布局 花蓮市助商家數位轉型

新冠肺炎疫情延燒，衝擊許多店家，花蓮市公所鼓勵商家利用防疫期間進行數位轉型，可讓消費者有不同的選擇，也為店家創造更多商機。

承接政府中小型商家數位轉型補助計畫的愛碼市智能科技公司創辦人兼執行長官欣怡等人日前拜訪花蓮市長魏嘉賢，希望透過市公所的力量，一起打造花蓮成為友善語言觀光城市。

科技公司以智能國際多語資訊應用服務，利用手機掃描商家的QR code，就能知道店家的服務資訊或美食的內容，目前提供中、英、日、韓、泰、印尼、馬來西亞語等7種語言。

第一階段將針對花蓮商家推廣，未來希望擴及火車站、旅客服務中心等。由於外國人到台灣逛夜市、吃美食、找景點，常有看不懂或翻譯混亂的困擾，利用智能國際多語資訊應用服務，使用手機掃描即能轉換語言，業者也不用怕自己的英文不好。

魏嘉賢表示，透過這項方案可以為中小企業或傳統零售和餐飲店家創造更多商機，讓消費者有更多選擇。雖然疫情衝擊許多店家，但危機就是轉機，現在提前為疫情過後布局，更具競爭優勢。

經濟部針對中小型商家推出免費的數位行銷計畫，將在5月1日於花蓮市葉宿文旅舉辦說明會，不論是花蓮店家、名產店、夜市攤商、飯店旅宿等，只要是有實體店面或固定攤位、有營業登記及統一編號者，都可以參加，政府給予補貼，前2年費用全免。