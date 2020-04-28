大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

宜蘭最近二周出現掛耳線太短的瑕疪口罩，各衛生所昨天提供換貨，人潮爆大量，有些明明還可以用的口罩，民眾硬要換；就連內層沾有口紅或粉味用過的口罩也夾在裡面，衛生所人員好心勸說民眾不聽，心疼這麼多還可以用的口罩統統要被銷毀，大家難過到哭。

自從實名制口罩9日起可以每兩周購買9片後，宜蘭很多人買到掛耳線比正常短1/3的口罩，短線緊束造成耳朵紅痛，有的是掉了一邊掛耳線瑕疵品，引爆民怨。縣衛生局昨天下午在各衛生所提供換貨，才半天就換了3萬4000多片，換下來的口罩必須全數銷毀。

今天人潮依舊大排長龍，全縣至少又換了10萬片，衛生所人員及志工忙翻天。據了解，這批瑕疪品都是淡藍色口罩，現場提供民眾換口罩時，一個個檢查是否耳線太短瑕疪品，結果發現很多人拿了不同顏色及款式的口罩，直說掛耳線太短，戴起來會痛就要求換貨，工作人員測量耳線也不過比正常版14公分短一點點，還可以用。

衛生所人員好心勸說，卻被劈頭罵了一頓，有些是耳線太長的也要換，也有人拿了一整盒50片或上百片口罩，更發現有些口罩的內層有口紅、粉味、用過的也被偷塞在袋子裡頭，要求換新的。

在宜蘭市衛生所服務的林姓女志工好奇「品質有這麼差嗎？」她找紙箱裡汰換品一看，不禁驚呼「天哪！除了少數有問題外，大部分都完完整整，漂漂亮亮的」。

「這麼漂亮的口罩要拿去銷毀？」她心疼說，這個世界上有幾十億人苦無口罩可以佩戴防疫，我們真的須要這樣暴殄天物嗎？「民眾連這麼漂亮的口罩，也要換？」

這名志工表示，衛生所護理人員為了守護縣民健康，已經忙得唏哩嘩啦，如今憑空又增加這麼多工作；「護士們很捨不得好好的口罩被換下來，繳交回去要銷毀」，勸說不要換，被很多民眾劈頭大罵。

「搞不懂為什麼讓第一線工作人員要受這麼大的委屈？不能做正務，連志工都出來支援了」。她說，不僅主任、護理長，護士小姐們看到好好的口罩被要求替換，忍不住哭出來，我看了也忍不住哭。