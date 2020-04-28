台東軍事雷達站竟成控管景點 民眾諷「有種去闖吧！」

交通部以1968App管控景點人潮，台東地區有9處人潮易聚集點，不過，台東縣政府認為這9處資訊點，有地方非人潮聚集點，尤其猴子山，山頭是軍事管制區的海軍雷達站，平時根本沒人會去。民眾諷：「有種去闖吧」。

縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，交通部推出1968App管控景點人潮系統，部分資訊確實不正確，譬如都蘭部落並非人潮多的地方，台東市觀光夜市也未標明清楚，更別說是連聽都沒聽過的猴子山，建議內容應即時更新外，要以縣市實地現況相結合。

交通部1968App管控景點人潮台東共9處，包括市區2處觀光夜市、台東火車站、猴子山、池上火車站、池上夜市、都蘭部落、成功漁港及成功夜市等；其中，位於空軍志航基地北端的猴子山海軍雷達站，竟被列入管控景點之一，令民眾傻眼。