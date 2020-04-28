友旺南瓜抗病毒好栽種 多吃增強免疫力

花蓮農改場今天舉辦「友旺」南瓜有機栽培技術觀摩會，並宣導嚴重特殊傳染性肺炎農產業紓困振興措施；場長杜麗華鼓勵民眾吃南瓜，有助增強免疫系統，抑制病毒。

「友旺」南瓜有機栽培技術觀摩會上午在花蓮縣壽豐鄉觀自在有機農場舉行，吸引宜蘭、花蓮等數10名農友參加。

花蓮區農業改良場長杜麗華表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，農委會已擬定各項紓困及振興措施，包括提供優惠貸款及利息補貼、加強產銷調節等，農民可依需求申請。

至於農改場推廣的「友旺」南瓜，杜麗華說，因近年南瓜病毒嚴重影響收成，花蓮農改場與「亞蔬─世界蔬菜中心」合作的品種花蓮亞蔬2號-友旺，具有耐熱、耐病毒且產量高，口感鬆甜、黏Q，富含維生素A與β-胡蘿蔔素，具有抗氧化功能，有助增強抵抗力及有益眼睛健康。

花蓮農改場作物改良課副研究員王啟正表示，農情報告資訊網顯示全台南瓜栽種面積達5169公頃，產量8萬2000公噸，花蓮縣面積800公頃，是全國面積最大的產區。

友旺形狀為文旦形，比傳統的木瓜型南瓜好裝箱，上拍賣市場更有利，農友透過產銷班行銷，像是鳳林鎮農友謝明峰種植的南瓜透過全聯、家樂福等賣場銷售到全台各地。今年拍賣價一公斤新台幣25元，行情相當不錯。