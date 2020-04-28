無聲變有聲 企業捐贈助聽器500部擴大全縣弱勢優先

為幫助弱勢聽力障礙者重返有聲世界，宜蘭市公所去年結合元健大和直販公司、扶輪社等單位啟動「元健天籟列車」捐贈助聽器，第一階段共224位市民獲贈及配戴；業者預計從5月起擴大服務對象到全縣，共捐贈500部，以弱勢族群的聽障者優先。

元健大和直販公司董事長吳少暉是宜蘭子弟，其家族成員中有先天性的聽損，他近年來投入研發各式助聽器，行銷日韓各國，獲得國家發明創新獎肯定，其產品以平實的價格受到聽損者喜愛。該公司已成立羅東門市，並在竹科宜蘭基地籌建體驗工廠，希望以慈善活動讓各界都重視聽力問題。

去年10月宜蘭市公所結合元健大和直販公司、礁溪扶輪社等單位合作啟動第一階段「元健天籟列車」，服務對象針對宜蘭市民，共協助224人完成助聽器選配及受贈；第二階段服務範圍擴及到全縣。

宜蘭市公所今天除了感謝元健大和直販公司在第一階段嘉惠市民，並將繼續推動第二階段有聲任務，預計從5月1日起至年底。

元健公司將服務縣民做聽力諮詢服務並為其免費提供助聽器，捐贈數量500部，受贈對象以弱勢族群的聽障者優先；贈送條件必須是聽力障礙的縣民接受聽測後，雙耳聽損達60至90分貝，歡迎提前預約服務，電話(03)9563900。

市長江聰淵感謝企業回饋故鄉，他表示，市公所及里長、社區發展協會將持續協助有需要的聽障朋友參加，希望透過慈善捐助，喚起縣民重視聽力健康、珍惜美好有聲世界。