基隆安心即時上工計畫資格放寬 預料申請人數增多

基隆市政府指出，安心即時上工計畫市政府提供329個職缺，截至4月24日止，登記符合資格者計有149人，有部分民眾反映資格太嚴，申請不到，市府社會處表示，自即日起放寬資格，原申請登記6個月內有勞工保險或就業保險紀錄者，改為1年內，預估申請者會增加，申請速度也會增快。

市府社會處長吳挺鋒今天指出，安心即時上工計畫截至4月24日止，基隆市政府提供329個職缺，登記符合資格者計有149人，其中22人因個人因素放棄上工，截至4月27日媒合完成112人。

原申請條件為勞工需於登記日前6個月內有勞工保險或就業保險之保險年資合計滿2個月以上、最近一次之月投保薪資2萬3800元以下者，自本周起放寬為申請登記日前1年內，有勞工保險或就業保險紀錄者。

衛生福利部規畫之「弱勢加發生活補助」（弱勢加碼）自本周起新增2類放寬規定：(1)領有特殊境遇家庭子女(含孫子女)生活津貼或子女(含孫子女)教育補助者、(2)領有低收入戶就學生活補助者(取消原18歲以下限制)，以上2類自本周起適用加發規定，加碼補助期間每人每月1500元，最高可領4500元，預計受惠民眾再增約700人。

吳挺鋒表示，弱勢加發生活補助第一批費用已於21日入帳，針對本次新增對象及前次撥款缺漏帳號者，預計4月30日撥款。他呼籲受疫情衝擊民眾至就業中心登記媒合安心即時上工計畫。