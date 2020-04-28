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基隆宣布公有房地減租3成再延2個月 1572攤商受惠
因應新冠肺炎疫情，基隆市政府針對市有房地出租攤商、餐食業等民生必行業實施租金優惠，原本自3月到4月為紓困期，紓困期間減租3成，共有1572家攤商及飲食業受惠，紓困金額約258萬餘元，市長林右昌今天宣布，因應疫情需要，紓困期再延2個月至6月30日。
市府財政處長翁利芳表示，針對市有房地出租攤商、餐食業等民生必行業實施租金優惠，原本自3月到4月為紓困期，紓困期間減租3成，共有1572家攤商及飲食業受惠，紓困金額約258萬餘元，市長林右昌今天宣布，因應疫情需要，紓困期再延2個月至6月30日。如承租人因疫情影響無法繳納109年度租金，可向市府提出申請展延至110年之行繳納。
另外，市府促參法辦理之履約中案件有9件，如博愛、成功、百福、信二路、東岸等停車場，中正公園、國民運動中心等，也都比照減少30%租金，或減收3到6月權利金，最高可達35%。
財政處並指出，基隆市4家金融機構基隆一信、二信、農會、漁會降息措施，除二信降息0.274%，餘配合央行政策全面降息1碼0.25%。
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