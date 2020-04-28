台東空梅黃豆長不出 農糧署派人調查了解

台東今年氣候多變又是「空梅」雨水少，池上鄉轉作的黃豆普遍未發芽。近日鄉公所開始勘查黃豆存活率，是否到補助標準，農民希望給予補種的緩衝時間。

對於農民的心聲，農糧署東區分署副分署長陳吉村表示，如果調查的確是天然災害造成，會考慮給予原來的補助或是同意存活率減量，以及補種的緩衝期；但如果屬於個人的田間管理問題則不予補助，近日會派人實際調查。

池上鄉公所農業觀光課長田祖妘表示，目前有符合「對地綠色環境給付計畫」（轉作）的大豆 （黑豆、黃豆等）申請面積計45公頃，2月開始受理申請，獎勵金額為每公頃新台幣6萬元。

上週鄉公所已陸續派員進行初勘，了解農田是否有確實種植之確認。由於計畫規定有基本存活率及田間管理的基本要求，鄉公所會按規定繼續勘查。提醒農友注意栽種環境及存活率，鄉公所也會在5月中進行第2次複查。

池上鄉張姓農民這幾天忙著翻土，重新播撒黃豆種子，希望這2天鋒面過境的短暫雨水能幫助發芽。幾天前還因為農地乾旱，放眼望去1分地只看到1棵黃豆苗，連雜草也長不出來。

張姓農民說，農田申請轉作黃豆，如果達到一定成長率每公頃補助新台幣6萬元，最近鄉公所開始進行田間查核，調查黃豆生長狀況。但是3月播種至今整塊田還是光禿禿的，連雜草也沒有，甚至土地龜裂。

張姓農民說，往年播種後只要做好田間管理，「黃豆長的比雜草還快」，但是今年整塊地恐怕找不到10棵豆芽。他詢問其他農民，大家情況相同，近日因氣候多變，且空梅（沒有梅雨季）雨水較少，致農民所轉作種植的黃豆普遍未發芽，苦不堪言。

張姓農民表示，如發芽率不足無法申請補助，只好重新翻土作2次種植，但因2次種植需時間重新生長，也請求政府能延後勘查時間，給農民補種的緩衝時間。