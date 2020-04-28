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花蓮消防局稽查KTV 5家檢查不合格限期改善
台北市錢櫃KTV林森店發生火警造成多人死亡，花蓮縣消防局安檢全縣60家甲類唱歌視聽場所，除了好樂迪花蓮店有逃生門緊閉、逃生路線堆雜物外，還有4家小型KTV檢查不合格，已依規定開立限期改善通知單，將個案列管到改善為止。
消防局啟動再次複檢，動員29名消防人員檢查，針對甲類視聽歌唱場所60間消防安檢，其中好樂迪消防安檢時，現場發現2項缺失，包括逃生門無法緊閉，導致火災時濃煙容易竄出，以及逃生動線堆放雜物阻礙逃生，業者現場直接改善。好樂迪玉里店及御花園KTV突襲檢查後，現場消防安全設備均正常動作。
另外還有4家小型KTV檢查不合格，像是沒有消防編組、未製定消防防護計畫、未實施自衛消防編組訓練、消防安全設備不合格、未遴用防火管理員等，消防局限期改善，否則會開罰，皆已依規定開立限期改善通知單，將個案列管到改善為止。
消防局長林文瑞表示，未來除持續加強稽查，確認場所是否有因施工或其他原因，停用或關閉消防安全設備外，也將督促場所若有施工需求，應落實執行施工中消防防護措施，如強化用火用電管理、針對消防設設備功能暫停的地區及時段加強巡邏，並加裝替代用的消防安全設備，包括滅火器、住警器等，以避免類似情形再次發生。
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