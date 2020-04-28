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零確診夜市現人潮 林姿妙拜託民眾把口罩戴好
宜蘭羅東夜市上周假日湧現不少人潮，發現其中有些人沒戴口罩。縣政府今天討論五一勞動節連假防疫措施時，縣長林姿妙特別拜託進入夜市的民眾，請把口罩戴好戴滿再走進消費，吃完東西後，也請馬上再把口罩戴起來。
由於新冠肺炎幾天的零確診，使得有些人放心走出門，上周六日宜蘭縣羅東夜市出現不少消費民眾，絕大多數是外地來的；有人把密密麻麻的人潮區域拍照貼上臉書，提醒大家留意部分人在逛夜市時，並沒有戴口罩。
貼文的底下湧不少人留言，擔心成為「防疫破口」，「零確診放鬆了？不怕死嗎？」「外地人別來亂了」；不過，也有支持商攤消費的民眾跳出來反駁，請不要一再製造緊張與恐慌，「難道業者都不要做生意了嗎？」
面對快到勞動節連假，夜市勢必又有一堆人潮，的確也讓人擔心。縣政府今開會討論五一連假防疫措施時表示，縣內知名排隊小吃共有136家被列入重點查核對象，已跟業者進行風險溝通，請在餐桌的安排上盡量保持距離。
縣府同時也呼籲走進夜市的消費者，保護自己也保護他人，務必要戴口罩，避免吃東西時交談或邊走邊吃，吃完後趕快再把口罩戴上。
由於夜市的主管權責是鄉鎮市公所，縣長林姿妙表示，會配合透過公所加強宣導，請大家戴好口罩，也能夠安心消費，享受逛夜市的樂趣。
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