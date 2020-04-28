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花蓮農改場推肥料補助 產銷履歷目標增加至2成

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮農改場舉行「因應新冠肺炎農產業紓困振興措施」說明會，宣導多利用農委會的紓困措施，吸引許多農友參加。記者王思慧／攝影
花蓮農改場舉行「因應新冠肺炎農產業紓困振興措施」說明會，宣導多利用農委會的紓困措施，吸引許多農友參加。記者王思慧／攝影

花蓮農改場舉行「因應新冠肺炎農產業紓困振興措施」說明會，宣導多使用肥料補助，吸引許多農友參加。農改場也推動產銷履歷，目前宜蘭、花蓮共約有1千餘公頃加入產銷履歷，農改場目標今年突破2成種植面積參加產銷履歷。

自4月15日起推動預購肥料補助措施，肥料已陸續配供郷鎮經銷點，供農友領貨，每包40公斤補助20元，毎公斤0.5元，依實際包裝重量計算。少數預購品項，如硝磷基黑旺特5號、硝磷基黑旺特42號及硝殊基黑旺特4號，需配合台肥公司生產線製程安排，調整配送時間，若農友急需用，請依台肥提供單質肥料混拌公式拌肥。

預購肥料補助申請流程，農友持身分證明文件和地號等資料，至鄉鎮農會、肥料行檢核合理施肥用量，並通知農友填寫預購單，7個工作天內供應商供貨，通知農友領貨及確認匯款帳號，領貨後補助款於10個工作天內可直接撥入農友帳戶。

花蓮農改場表示，產銷履歷需要農友每天幫農事寫日記，必須要上傳到網路上，供消費者可以查詢，可能有些人覺得這些資料很麻煩，農委會都有產銷履歷的相關補助措施。假如對產銷履歷沒有概念，農委會還有免費2次的產銷履歷輔導員照護服務，會從頭向農友說明如何使用。

另外，農委會為協助受疫情影響農民、農民團體、農企業等，提供18項紓困農業貸款，支應農產業或事業所需資金，優惠貸款利率為0.29%至1.43%，並可申請最長2至3年本金寬還。

履歷 農改場 農委會

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