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台東林管處設即時監視揪兇！3月查獲4件違法傾倒垃圾
林務局台東林管處為遏止海岸保安林遭違法傾倒垃圾、廢棄物，設置隱藏式即時監視器，3月揪出4件違法傾倒垃圾案，將依廢棄物清理法及森林法移送法辦，最重處5年有期徒刑。
台東林管處表示，縣內共31處保安林地，其中18處位於東海岸沿線，但因海岸保安林車輛易到達及人煙稀少等因素，常遭大量偷倒一般廢棄物或事業廢棄物等，造成環境汙染。
雖然現場已有設置禁止傾倒垃圾的告示牌與結合社區巡守隊加強巡視，但還是有人視而不見，心存僥倖來倒廢棄物，造成工作人員困擾，因而在傾倒熱點設置監視器，24小時即時監控。
台東林管處表示，在森林警察隊協助下，調閱監視影像，3月已查獲4起傾倒廢棄物案件，其中1件仍由森林警察隊偵查中、2件已移交地檢署偵辦，另外有1件家庭廢棄物傾倒案。
提醒民眾，保安林地內傾倒事業廢棄物，依廢棄物清理法第41條及46條規定，處1年至5年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；一般廢棄物將依森林法第56條之1規定，處新台幣6萬元以上30萬以下罰鍰。
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