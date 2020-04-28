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台東最無違和感的裝置藝術 民眾驚呼：絕配！

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
台東縣政府2018年辦理「南方以南」南迴地景藝術計畫，圖為位於大武鄉大鳥溪畔的裝置藝術品「在屾」。記者尤聰光／攝影
台東縣政府2018年辦理「南方以南」南迴地景藝術計畫，圖為位於大武鄉大鳥溪畔的裝置藝術品「在屾」。記者尤聰光／攝影

台東縣政府2018年辦理「南方以南」南迴地景藝術計畫，2500萬元經費邀集國內外20組藝術家進行創作，其中，位於大武鄉大鳥溪畔的裝置藝術品「在屾」，近日因有工程單位施工，把相關機具放置裝置藝術品旁，路經民眾發現都驚呀說：「絕配！毫無違和感」。

縣府文化處表示，「南方以南」南迴地景藝術共20件作品，有7件作品是沒有保固，主要這些作品是即時聲音表演或自然地景藝術創作，而豪華朗機工團隊當初選擇在大武鄉大鳥溪畔的空地上創作裝置藝術品，目的就是啟示著天地生命的自然循環，使作品與環境產生必然互動。

「在屾」裝置藝術品，是一件對自然循環致敬的作品，豪華朗機工利用尼伯特颱風侵襲後，在荖葉園中留下的水泥柱、鋼筋廢料，與新材混合，來喚醒天災與生命的意識，並藉以回應台灣東部石灰石過度開發的議題，讓大家應以尊敬的心，面對土地，面對努力生活的人們。

不過，近日有民眾發現，這處裝置藝術品旁，擺放了施工的工程機具，包括拋除的柏油路面土方、挖土機、水管、木條和油桶等，但有趣的是這些工程物件完全和裝置藝術品融入一起，分不清到底誰是裝置藝術，路經民眾都感到驚奇。

「如果不說，一般人還真不知道是裝置藝術品。」李姓民眾說，這是他看過最融入地景地物的裝置藝術品了，真的絕配！毫無違和感。另吳姓遊客表示，作品物件是鋼條、水泥柱，工程機具放一起，再自然不過，他認為工程單位應該也不知道這是裝置藝術吧。

據了解，南方以南裝置藝術品「陽台」，也位於大武鄉尚武海濱公園沙灘上，因作者本身知道作品設置在海邊，就會受潮汐、大浪及颱風影響，最後自然消失，空留美好的回憶，不到1年的時間，作品也消失了，遊客看不見，也找不到。

近日有民眾發現，裝置藝術品旁，擺放了施工的工程機具，包括拋除的柏油路面土方、挖土機、水管、木條和油桶等，工程物件和裝置藝術品融合。記者尤聰光／攝影
近日有民眾發現，裝置藝術品旁，擺放了施工的工程機具，包括拋除的柏油路面土方、挖土機、水管、木條和油桶等，工程物件和裝置藝術品融合。記者尤聰光／攝影
民眾認為，裝置藝術品與工程物件放一起，毫無違和感。記者尤聰光／攝影
民眾認為，裝置藝術品與工程物件放一起，毫無違和感。記者尤聰光／攝影

裝置藝術 尼伯特颱風

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